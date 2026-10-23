Foto: Reprodução/ Divulgação Manutenção programada será realizada na madrugada de sábado para domingo, dias 24 e 25 de outubro

Motoristas que utilizam o Sistema Anhanguera-Bandeirantes devem se preparar para bloqueios na madrugada deste fim de semana. Uma operação de manutenção e conservação vai interditar totalmente a pista sul da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), no sentido capital, entre os quilômetros 46 e 13, no trecho entre Jundiaí e São Paulo. A intervenção começa às 23h de sábado (24) e termina às 6h de domingo (25), com desvio do tráfego pela Rodovia Anhanguera (SP-330).

A operação, realizada pela Motiva Autoban, também provocará o fechamento dos acessos das pistas interna e externa do Rodoanel Mário Covas (SP-021) à Bandeirantes, no sentido São Paulo. A medida faz parte de uma megaoperação de manutenção e conservação que reúne diferentes frentes de trabalho na rodovia.

Quais trechos serão interditados?

Além da pista sul da Bandeirantes, os bloqueios incluem dispositivos de retorno e acessos localizados ao longo do trecho entre Jundiaí e a capital.

Confira os principais pontos de interdição:

- Acesso à pista sul da Bandeirantes, de Jundiaí para São Paulo;

- Retorno do km 46, da pista norte para a pista sul;

- Retorno do km 37, da pista norte para a pista sul;

- Acessos das pistas interna e externa do Rodoanel à pista sul da Bandeirantes;

- Acesso aos postos de serviço localizados nos quilômetros 44, 38 e 22+300;

- Retorno do km 16, da pista norte para a pista sul.

Durante a operação, os motoristas deverão seguir a sinalização implantada para orientar o desvio. A concessionária recomenda que os usuários programem os deslocamentos com antecedência e, se possível, evitem a região durante o período de interdição.

Anhanguera será a rota alternativa

A Rodovia Anhanguera será utilizada para absorver o tráfego desviado da Bandeirantes. Os motoristas que pretendem acessar o Rodoanel no sentido interior-capital deverão utilizar o dispositivo localizado no km 49 da Anhanguera e seguir até o km 22.

Foto: PH Lopes Rodovia Anhanguera (SP-330)





Já os condutores que estiverem no Rodoanel e seguirem em direção à Marginal Tietê deverão acessar o retorno existente no km 21 da Anhanguera e prosseguir até o km 12.

A concessionária informa que a Anhanguera contará com sinalização especial durante a intervenção. O planejamento do trajeto é importante para evitar que os bloqueios comprometam os deslocamentos entre as rodovias.

Serviços incluem pavimento e drenagem

Segundo a Motiva Autoban, as equipes trabalharão em diferentes componentes da infraestrutura rodoviária, incluindo pavimento, sistemas de drenagem e sinalização.

A operação dá continuidade ao programa de conservação da concessionária após uma intervenção anterior no sentido interior da Bandeirantes. Desta vez, os trabalhos se concentram na pista sul, em direção à capital.

A coordenadora de Conservação da Motiva Autoban, Letícia Ferreira da Silva, afirmou que a operação reúne diversas frentes de trabalho para executar melhorias na rodovia.





Domingo terá restrição a novas obras programadas

A concessionária informa que não realizará, no domingo (25), novas obras programadas que exijam fechamento parcial de faixas ou possam provocar impactos relevantes na fluidez do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A medida considera o segundo turno das eleições e busca facilitar o deslocamento dos eleitores.

Os serviços operacionais, como inspeção de tráfego, socorro mecânico e atendimento pré-hospitalar, continuarão disponíveis. Intervenções emergenciais poderão ocorrer quando forem necessárias para garantir a segurança viária ou preservar a infraestrutura.

O cronograma da operação da madrugada poderá sofrer alterações em razão das condições climáticas ou operacionais.