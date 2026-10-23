Suspeito é investigado por pelo menos cinco crimes
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Suspeito é investigado por pelo menos cinco crimes

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (22), Fábio Cassiano da Silva, apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubos conhecidos como “saidinha de banco”  e acusado de estar envolvido na tentativa de latrocínio  da arqueóloga e professora aposentada Tania Andrade Lima, baleada durante assalto no Leblon, na Zona Sul Rio de Janeiro, no último dia 15.

O suspeito foi localizado em Benfica, na Zona Norte, durante ação de policiais da 9ª DP (Catete). Segundo os investigadores, Fábio atuava como olheiro do grupo e participava dos assaltos monitorando os clientes dentro de agências bancárias para passar as informações aos comparsas que, na saída, davam sequência as ações criminosas. 

De acordo com a Polícia Civil, além do caso da arqueóloga que ganhou repercussão, o homem foi identificado em pelo menos outros quatro roubos nos bairros de Copacabana, Flamengo e Barra da Tijuca. 

O iG não conseguiu contato com a defesa de Fábio Cassiano da Silva até o momento. O espaço segue em aberto para os devidos esclarecimentos. 

Integrante da quadrilha morreu em confronto 

Em nota, a Polícia Civil informou que agentes trabalham para identificar os demais envolvidos e esclarecer a participação de cada suspeito nas ocorrências.

Na última quarta-feira (21), um homem apontado como a liderança da quadrilha morreu após uma perseguição e troca de tiros com policiais civis na Rua São Clemente, em Botafogo, na Zona Sul.

Identificado como Luís Fernando Rodrigues dos Santos, de 28 anos, tentou atropelar os agentes e disparou contra a equipe durante a abordagem, iniciando o confronto armado. 

De acordo com os investigadores, ele acumulava 27 passagens pela polícia, principalmente por roubo. 

Outro suspeito de participação no ataque contra Tania, apontado como o autor dos disparos, segue foragido. A Polícia Civil realizou buscas no Morro da Coroa, na região central do Rio, para tentar localiza-lo, mas não conseguiu.

Relembre o caso

Tania Andrade Lima, de 81 anos foi atingida por três tiros durante tentativa de assalto, logo depois de deixar uma agência bancária, na Rua General Venâncio Flores, no Leblon, em 15 de outubro. 

A arqueóloga foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto e depois transferida para uma unidade particular.

Na última terça-feira (20), em entrevista ao jornal "O Globo", Tania destacou que, apesar do ocorrido, estava sentindo uma "imensa gratidão por milagrosamente estar viva" e agradeceu as mensagens de solidariedade que tem recebido. 

Tania é reconhecida pelo trabalho que levou à descoberta do Cais do Valongo, na Zona Portuária do Rio, durante as obras de revitalização da região. O sítio arqueológico é considerado um dos principais marcos da história da escravidão no Brasil.


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