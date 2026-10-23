Reprodução Entregador captura peixe de 26 quilos no Rio Juruá

Um morador do Acre conseguiu capturar um peixe de 26 quilos e mais de um metro no Rio Juruá. A história foi registrada durante uma pescaria entre amigos na região do Remanso, no município de Cruzeiro do Sul, também no Acre.

O pescador é Marcos Vinícius Souza, que trabalha como entregador. Ele fisgou uma pirarara de aproximadamente 26 quilos e 1,20 metro.

Em entrevista à imprensa local, Marcos contou que o peixe foi capturado com anzol e que não tinha levado equipamentos para capturar peixes daquele porte.

Ainda segundo Marcos, costuma pescar por esporte, como diversão para sair da rotina. Ele estava com um grupo de amigos no momento da pesca.

Geralmente a gente pesca por esporte. Temos um grupo de amigos e vamos lá para nos distrair um pouco, sair da rotina. Naquele dia, eu não tinha levado o material adequado, tinha levado um material de menor porte. Foi realmente uma surpresa pelo tamanho do peixe.” Marcos Vinícius Souza





Marcos também contou que, inicialmente, achou que estava fisgando um boto, espécie comum na região. A briga com o animal durou cerca de 20 minutos.

Quando fisguei, inicialmente achei que era um boto, porque naquela região tem boto. Mas, a partir de determinado momento, vi que era um peixe grande e fiquei surpreso.” Marcos Vinícius Souza

O peixe era da espécie piranarara, nativa da Bacia Amazônica. O animal pesava cerca de 26 quilos e media aproximadamente 1,20 metro. Após a pesca, ela foi destinada ao consumo. Parte da pirarara ainda foi doada a famílias mais carentes.

Pirara

A pirara é um dos maiores peixes de couro do Brasil e é nativa da Bacia Amazônica. Ele pode ser encontrado em estados da Região Norte e em outros países da América Latina, como Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Guiana e Suriname.

Na fase adulta, a pirara pode chegar a 1,30 metro de comprimento e ultrapassar 50 quilos. Por conta do tamanho do animal, o peixe é um dos mais cobiçados da pesca esportiva no Brasil.

O pirara costuma se alimentar de frutos e sementes que caem das florestas alagadas, além de caranguejos e outros peixes menores.



