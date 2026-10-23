Angelo Miguel/MEC Creches abertas no domingo

Ao menos 34 creches municipais do Recife (PE) vão funcionar das 8h às 13h deste domingo (25), segundo turno das eleições gerais, para acolher as crianças de eleitoras e eleitores que não têm com quem deixá-las enquanto vão às urnas.

Segundo a prefeitura da capital pernambucana, 176 crianças de até 3 anos de idade foram inscritas para participar da iniciativa. As inscrições terminaram na última quarta-feira (21).

Organização do atendimento



Inicialmente, a Secretaria Municipal de Educação anunciou a intenção de abrir até 136 creches, mas acabou redefinindo o número de unidades necessárias em função da demanda.

Ainda de acordo com a pasta, quase mil profissionais da rede de ensino municipal se inscreveram espontaneamente para participar da ação. A prefeitura promete pagar uma gratificação para todos que efetivamente trabalharem no domingo, seguindo critérios preestabelecidos pela gestão municipal.

Atividades para as crianças



As crianças que ficarem aos cuidados dos trabalhadores vão participar de atividades lúdicas e recreativas.

Em nota, a secretária municipal de Educação, Cecília Cruz, explicou que a proposta é que mães, pais e responsáveis tenham uma alternativa de acolhimento para os filhos enquanto se deslocam aos locais de votação.

"Organizamos a abertura das unidades de acordo com a demanda das famílias, para que esse atendimento seja realizado de forma responsável e atenda às necessidades identificadas”, acrescentou a secretária.