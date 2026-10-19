Reprodução/redes sociais Tamanho do peixe capturado também tem relação com o abdômen volumoso por causa de ovas e gordura

O pescador esportivo e biólogo Israel Cyborg divulgou a captura de um mandi-amarelo de 3,2 quilogramas, maior do Brasil segundo ele, no Rio Quebra-Anzol, em Minas Gerais.

Ainda não há confirmação do recorde por entidades esportivas, mas o tamanho do exemplar, de 50 centímetros, chama atenção. O biólogo descreve o local como “berço dos maiores mandis do mundo” e diz que já capturou outros indivíduos grandes, acima de 2,5 quilogramas, recentemente.

A espécie tem peso médio entre 2 a 3 quilos e 40 centímetros de comprimento. Israel destaca que o exemplar sequer era o maior do dia, mas que outro, acima dos 32, kg, acabou escapando.

Veja o vídeo abaixo:





Nos comentários da publicação, Israel complementa que o tamanho do peixe capturado também tem relação com o abdômen volumoso que apresenta, por causa de ovas e de gordura.





Mandi-amarelo é um tipo de bagre

O mandi-amarelo é um tipo de bagre de água doce comum no Brasil. De porte médio, o peixe de couro apresenta algumas manchas pretas espalhadas pelo corpo e os conhecidos espinhos característicos.

Apesar do ferrão que pode causar inchaço e febre, é um peixe de captura relativamente fácil inclusive para pescadores sem muita experiência. A expectativa de vida é de 8 anos e o comprimento costuma não passar de 40 centímetros.

Ele se alimenta de insetos aquáticos, algas, sementes, folhas e outros peixes. O mandi costuma habitar margens de rios com cascalho ou areia no fundo e pode ser encontrado entre as bacias do São Francisco e do Pará, mas já se espalhou por mais pontos do Brasil.

Rio Quebra-Anzol é palco de pescarias

O Rio Quebra-Anzol fica no triângulo mineiro e apresenta trechos de corredeira, poços e áreas de represa.

A região é procurada por pescadores esportivos atrás de bagres, dourados, traíras, tucunarés, surubim e piaus.

Israel Cyborg diz que o local também oferece mandis de grande porte com certa facilidade, o que classifica como “berço dos maiores do planeta”.

Com aproximadamente 330 quilômetros de extensão, deságua no Rio Araguari, passando por oito municípios.