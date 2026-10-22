Reprodução Animal se tornou embaixador de relações públicas da cidade de Busan, Coreia do Sul

O tubarão“Bukang-i”, que estava preso em um canal artificial de um parque à beira-mar e se tornou uma celebridade em Busan, na Coreia do Sul, foi retirado por mergulhadores e socorristas para mar aberto nesta quarta-feira (21), mas já foi visto novamente no local nesta quinta-feira (22).

Conforme a Yonhap, o tubarão defoi avistado nesta manhã entre duas barreiras instaladas justamente para tentar evitar que ele retornasse ao canal. Autoridades do Ministério dos Oceanos e Pesca da cidade de Busan já planejam novas ações de remoção.

A nova ação deve utilizar redes novamente para tentar conduzí-lo para fora do canal artificial. O animal já permaneceu por um período deno parque, atraindo cerca dedesde então, conforme o North Port Waterpark.





Sucessivas tentativas de resgate

Bunakg-i foi visto pela primeira vez no dia 18 de setembro. A operação de quarta-feira (21) foi a terceira tentativa de autoridades para remover o animal do local. Com início às 10h, as equipes usaram uma rede presa a uma plataforma para cercear o animal até a saída do canal.

Ele foi visto em águas fora do parque por volta das 18h, embora ainda próximo do primeiro cais que fica no local. As autoridades constataram que ainda não seria um ponto ideal de mar aberto, mas consideraram a ação um sucesso.

Outras duas tentativas, nos dias 29 de setembro e 02 de outubro, fracassaram. Na primeira, cinco barcos tentaram o espantar para o mar, enquanto na segunda, a rede utilizada ficou presa no fundo do mar e não conseguiu guiar o tubarão para fora do canal.

A espécie avermelhada se chama tubarão-cobre (Carcharhinus brachyurus) e comumente atinge comprimentos acima de 3 metros, como Bukang-i.

Atração turística e preocupação com a saúde

O North Port Waterpark recebeu um nível de visitação cerca de 50 vezes acima da média por causa do episódio, que ocorreu simultaneamente a um feriado de quatro dias consecutivos no país oriental. Somente no período, quase 500 mil pessoas passaram pelo local.

A popularidade foi suficiente para nomear o tubarão como embaixador honorário de Busan, uma ação simbólica de comunicação pública e turismo, conforme a Yonhap. O título foi concedido após consulta pública com 91% de aprovação dentre 8.200 pessoas.

Desde então, o número de visitantes subiu até 1,6 milhões, conforme última divulgação do parque, no domingo (18). A permanência prolongada no canal preocupou autoridades sobre a saúde do animal por conta da possível falta de alimentação, o que não foi confirmado.

A nova preocupação é com a temperatura da água, à medida que o outono avança na Coreia do Sul. Como a espécie de Bukang-i é migratória, ele pode precisar se deslocar a águas mais quentes já nesta época, enquanto a permanência no canal pode ser prejudicial ao animal.