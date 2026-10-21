Supertufão Champi
Reprodução/JTWC/MetSul
Supertufão Champi

O supertufão Champi se tornou a tempestade mais forte do planeta em 2026. O ciclone tropical avança pela região do Pacífico Ocidental com rajadas de vento de até 300 km/h. Regiões em Taiwan, China e parte das Filipinas podem ser atingidas. 

De acordo com a MetSul Meteorologia, o sistema atingiu pressão atmosférica central de 895 hectopascais (hPa), indicador de sua elevada intensidade. O fenômeno chegou ao equivalente à categoria cinco na escala Saffir-Simpson, utilizada para classificar furacões conforme a velocidade dos ventos.


O que levou o Champi a atingir tamanha intensidade?

A formação do supertufão foi favorecida por uma combinação de condições oceânicas e atmosféricas. Segundo a MetSul, entre os principais fatores estão as temperaturas da superfície do mar próximas a 30°C, a elevada disponibilidade de umidade na atmosfera e o baixo cisalhamento vertical do vento.

As águas quentes fornecem energia para o desenvolvimento dos ciclones tropicais, enquanto a umidade favorece a formação de nuvens e tempestades. Já o baixo cisalhamento, caracterizado por pequenas variações na velocidade e na direção dos ventos com a altitude, contribui para manter a estrutura do sistema organizada.

O fenômeno também se formou durante um período de atividade ciclônica no Pacífico Ocidental. Embora o El Niño possa alterar as condições atmosféricas e oceânicas da região, sua influência específica sobre a intensificação do Champi depende de uma análise meteorológica mais detalhada.

Ranking dos ciclones mais intensos de em 2026
Gerado com IA
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Países estão em alerta

A trajetória do Champi mantém regiões do Pacífico Ocidental sob atenção meteorológica. Taiwan, a costa leste da China e o norte das Filipinas estão entre as áreas que podem enfrentar os efeitos do ciclone.

Em Taiwan, o acompanhamento da trajetória é importante para avaliar os riscos de ventos intensos, chuvas volumosas e agitação marítima. As projeções também apontam possíveis impactos em áreas costeiras chinesas, incluindo as províncias de Zhejiang e Fujian.

Nas Filipinas, a preocupação está relacionada principalmente à possibilidade de chuvas torrenciais, que podem provocar alagamentos e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis. O território de Guam, nas Ilhas Marianas, já havia sido afetado pela passagem do sistema nas proximidades antes de seu avanço pelo Mar das Filipinas.

O que dizem as projeções?

As previsões indicam que a maior aproximação do Champi em relação a Taiwan pode ocorrer entre sexta-feira (23) e sábado (24). No entanto, os modelos meteorológicos apresentam divergências sobre a trajetória do centro do ciclone.

Enquanto algumas projeções indicam uma passagem pelo leste ou sudeste de Taiwan, outras apontam que o sistema pode seguir ao norte da ilha e avançar posteriormente em direção à costa chinesa.

O Champi também apresenta sinais de enfraquecimento após atingir seu pico de intensidade. A tendência é que o ciclone perca força nos próximos dias, podendo atingir intensidade equivalente às categorias 3 ou 4. Mesmo assim, o sistema ainda pode provocar ventos destrutivos, chuvas intensas e ondas elevadas nas áreas próximas à sua trajetória.


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