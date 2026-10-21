Marcela Gonzaga/iG Tempo muda e chuva deve se espalhar pelo país

O tempo deve mudar e as chuvas vão se espalhar pelo país a partir desta quarta-feira (21), conforme informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com os meteorologistas, uma nova rodada de chuvas e tempestades deve atingir a Região Sul. Além disso, as instabilidades persistem na Região Norte, especialmente no Acre, Rondônia e no Amazonas, áreas do Pará e parte do Mato Grosso.

Também há possibilidade de chuva isolada no litoral sul da Bahia, enquanto o tempo fica mais estável nas demais áreas do país.

Ainda segundo o Inmet, a mudança nas condições do tempo está associada à reorganização da circulação atmosférica sobre a América do Sul.

Ainda nesta quarta-feira, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que havia contribuído para as chuvas em partes do Nordeste, deve se fragmentar com a intensificação de uma massa de ar seco sobre o interior da região.

A ZCAS é caracterizada pela formação de uma extensa faixa de nebulosidade e precipitação que se estende da Amazônia em direção ao Brasil Central e ao Sudeste, podendo alcançar áreas do Nordeste.

Veja a previsão por região:

Sul

Nesta quarta-feira (21), as instabilidades retornam à Região Sul, com pancadas de chuva e trovoadas para a parte mais ao oeste da região.

De acordo com o Inmet, o anticiclone pós-frontal, responsável pela queda das temperaturas e pela maior estabilidade do tempo, está se deslocando gradualmente para o oceano Atlântico.

Com isso, o sistema reduz a influência sobre o continente e os ventos passam a soprar predominantemente de norte, transportando ar quente e úmido. Esse padrão, segundo o Inmet, favorece a formação de uma área de baixa pressão que favorece o retorno das tempestades no Sul do Brasil.

Sendo assim, a previsão indica chuva e trovoadas já pela manhã no oeste do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e no centro-oeste do Paraná.

Para essas áreas, está vigente um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. As pancadas de chuva seguem atingindo parte da região durante a tarde e a noite.

Por outro lado, na faixa mais ao leste do Sul, principalmente no litoral gaúcho e catarinense, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva.

Sudeste

No Sudeste, a quarta-feira (21) vai ser de muitas nuvens. A chuva atinge, de forma isolada, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e parte de Minas Gerais.

Durante a tarde, a instabilidade aumenta e também deve atingir o estado de São Paulo, com possibilidade de chuva nas regiões central e leste do estado. Durante a noite, a chance de chuva aumenta em toda a região.

Apesar das chuvas, as temperaturas seguem altas. No Rio de Janeiro e em Vitória, a máxima vai ser de 26 °C. Em Belo Horizonte, a máxima chega a 30 °C.

No capital paulista, as temperaturas ficam mais amenas e variam entre 13 °C e 24 °C.

Centro-Oeste

Nesta quarta-feira (21), o cenário será de sol entre nuvens em grande parte do Centro-Oeste.

Porém, a previsão indica pancadas de chuva com trovoadas para o Mato Grosso, com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no oeste e norte do estado.

Além disso, há possibilidade de chuvas isoladas para parte de Goiás e no Distrito Federal. Nas demais áreas de Goiás e em Mato Grosso do Sul, o tempo fica firme, com predomínio de sol e poucas nuvens.

Norte

Segundo os meteorologistas do Inmet, o céu fica com muitas nuvens e as pancadas de chuva com trovoadas devem ocorrer no Acre, parte de Rondônia, no sudoeste do Pará e em grande parte do Amazonas.

Com isso, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nesses pontos. Ainda deve chover de forma mais isolada em Roraima, outras áreas do Pará, parte do Tocantins e no norte e leste do Amapá.

Nas demais áreas da Região Norte não há previsão de chuva e deve predominar o sol.

Nordeste

Após dias de instabilidades, as chuvas perdem intensidade no Nordeste, onde o tempo deve ficar mais firme e a umidade relativa do ar pode atingir valores baixos. Sendo assim, o tempo fica estável e ensolarado predomina na região.

O calor persiste, e há previsão de máxima de 40 °C na região de Teresina.

Por outro lado, há possibilidade de chuva isolada no sul da Bahia e de pancadas de chuva isoladas em parte de Alagoas, Pernambuco e da Paraíba.



