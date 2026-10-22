Reprodução Carga é roubada de aeroporto e aparece à venda na internet

Uma carga avaliada em aproximadamente R$ 2,5 milhões foi roubada do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O material foi anunciado em um site de vendas e três funcionários de uma empresa terceirizada do aeroporto são investigados.

As informações são do Uol e foram confirmadas pelo iG. A carga era composta por placas de vídeo importadas dos Estados Unidos.

Os produtos são de última geração, com alta tecnologia e utilizados por empresas investidoras em inteligência artificial, além de montadores de computadores para jogos. Os componentes são utilizados em unidades de processamento de computadores.

O crime aconteceu às 13h30 do dia 21 de setembro. Porém, ele só foi comunicado à Polícia Civil e registrado no dia 24 de setembro, por meio da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur).

A unidade fica dentro do Aeroporto de Guarulhos e é vinculada ao 3º Distrito Policial do município. A Polícia Federal também deve participar das investigações do furto.

De acordo com a Polícia Civil, a carga era composta por um palete contendo dois volumes acondicionados em caixas de papelão e pesava pouco mais de 423 quilos.

Após o desembarque, a mercadoria foi encaminhada e colocada em uma área para armazenamento de importação, localizada no Terminal de Cargas (Teca). O material chegou a receber ainda uma etiqueta de liberação.

Suspeitas

A Polícia Civil não soube informar como e quem realizou a emissão da identificação da carga.

Porém, imagens das câmeras de segurança mostraram uma movimentação irregular no local. Dois homens, funcionários de uma empresa terceirizada, estavam atuando como os operadores da empilhadeira.

A suspeita é de que eles iniciaram a entrega do palete sem a devida solicitação operacional registrada nos sistemas internos, conforme informou a Polícia Civil.

Eles levam a carga até a área de liberação e, na sequência, a mercadoria é liberada no sistema por um terceiro homem.

As câmeras de segurança também registraram o momento em que uma carga foi colocada no compartimento de um caminhão.

A investigação identificou que o material furtado foi anunciado em um site de vendas. As imagens do anúncio ainda mostraram a etiqueta de liberação do aeroporto, quando as mercadorias estavam armazenadas no Terminal de Cargas.

Em nota enviada ao iG, a administração do Aeroporto de Guarulhos confirmou o caso e afirmou que a apuração dos fatos está sob responsabilidade das autoridades para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

O iG também acionou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) e a Polícia Federal, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.



