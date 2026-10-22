Divulgação: Azul Linhas Aéreas Brasileiras Aeronave Embraer E195-E2 da Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Um avião da Azul Linhas Aéreas que saiu do Rio de Janeiro, com destino a Curitiba, precisou retornar ao Aeroporto Internacional do Galeão na manhã desta quinta-feira (22), após apresentar problemas técnicos com suspeitas de uma pane elétrica. A aeronave decolou às 5h10 e pousou por volta das 6h, após declarar protocolo de emergência de forma preventiva.

O voo em questão é o AD4208, operado por um bimotor da Embraer, modelo E195-E2. Após a decolagem, o avião da Azul sobrevoou parte do litoral do Rio de Janeiro, mas precisou interromper o trajeto na altura de Paraty, na Costa Verde, e retornar ao aeroporto do Galeão.

Na chegada, após acionar o protocolo de segurança, equipes do Corpo de Bombeiros aguardaram a chegada do avião em solo, na pista de pouso e, segundo a administração do aeroporto, o retorno da aeronave ocorreu em segurança.





Passageiros foram reacomodados

Em nota enviada ao iG, a Azul confirmou a informação de que o voo retornou ao aeroporto do Galeão por questões técnicas, reiterando que o pouso e o desembarque dos passageiros ocorreu normalmente e em total segurança.

A empresa também afirmou que todos os clientes impactados no ocorrido receberam a assistência necessária, conforme determina a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e foram reacomodados em outro voo da companhia para Curitiba.

A Azul também lamentou os eventuais transtornos e ressaltou que medidas preventivas como essa são “necessárias para garantir a segurança das operações”.

Anac muda regras em caso de atrasos e cancelamentos de voos



A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou mudanças nas regras do transporte aéreo de passageiros que ampliam as obrigações das companhias aéreas de informar clientes sobre atrasos, cancelamentos e interrupções de voos. As alterações entram em vigor 30 dias após a publicação da resolução no Diário Oficial da União.

Entre as principais novidades, as empresas deverão informar, no momento da compra da passagem, que a operação aérea pode sofrer mudanças por motivos como condições meteorológicas e exigências de segurança.

Em situações de atraso, cancelamento ou interrupção do serviço, as companhias terão de avisar os passageiros por canais digitais assim que tomarem conhecimento do problema. As informações devem incluir a previsão de partida do voo, as opções de reacomodação e a forma de acesso à assistência material.

Alimentação, hospedagem e transporte

A assistência aos passageiros continua obrigatória. Após duas horas de espera, a empresa deverá oferecer alimentação. Em casos que exijam pernoite após quatro horas de atraso, a companhia terá de fornecer hospedagem e transporte de ida e volta ao local de acomodação.

A atualização também esclarece, na própria resolução, as regras sobre a responsabilidade das empresas aéreas por danos causados por atrasos, cancelamentos, interrupções do serviço ou preterição de embarque.

Comprovantes e reembolso

Outra mudança permite que, em situações excepcionais, como falta de infraestrutura aeroportuária ou indisponibilidade de fornecedores locais, a assistência material seja prestada por meio de reembolso. Nesse caso, o passageiro deverá guardar os comprovantes das despesas com alimentação, transporte e hospedagem, que deverão ser ressarcidas pela companhia em até sete dias.

A Anac também poderá definir, temporariamente, formas alternativas de cumprimento da assistência material em eventos que provoquem impactos generalizados na operação aérea, sem afastar a obrigação de atendimento aos passageiros.