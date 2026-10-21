Unicamp tem 188 cientistas entre os mais influentes do mundo

Liana Coll/Unicamp Pesquisadores durante trabalho no Instituto de Biologia da Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) tem 188 pesquisadores entre os cientistas mais influentes do mundo, segundo um levantamento internacional elaborado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em parceria com a editora Elsevier. O estudo considera o impacto da produção científica ao longo da carreira e os resultados obtidos durante o ano de 2025.

Divulgado na segunda semana de outubro, o ranking utiliza informações da base de dados Scopus, que reúne publicações e citações científicas de pesquisadores de diferentes países.

Ao todo, cientistas vinculados à Unicamp aparecem 204 vezes nas duas listas que compõem o levantamento. Desse total, 99 registros correspondem ao impacto acumulado durante a carreira, enquanto outros 105 consideram o desempenho científico ao longo de 2025.

A diferença entre o número de registros e o total de pesquisadores ocorre porque 16 cientistas aparecem nas duas categorias.

Unicamp registra crescimento no ranking

O resultado representa um crescimento de 3,5% em relação à edição anterior. No levantamento passado, os pesquisadores da universidade somavam 197 aparições nas duas listas. Agora, o número chegou a 204.

O Brasil tem 1.195 cientistas incluídos no ranking internacional, que busca identificar pesquisadores com contribuições relevantes para o avanço do conhecimento em diferentes áreas.

Como funciona o levantamento?

O estudo utiliza indicadores bibliométricos, ou seja, métricas que ajudam a avaliar o alcance e a influência da produção científica. Entre os critérios considerados estão:

Número de citações: quantidade de vezes que os trabalhos de um pesquisador são citados em outras publicações científicas.

Índice h: indicador que relaciona a quantidade de artigos publicados ao número de citações recebidas.

Métricas ajustadas pela coautoria: medidas que levam em conta a participação de diferentes pesquisadores na produção dos trabalhos.

Posição entre os autores: avaliação da posição ocupada pelo cientista em cada publicação.

C-score: indicador composto utilizado para avaliar o impacto das citações científicas.

O levantamento apresenta duas classificações. A primeira considera o impacto acumulado durante toda a carreira acadêmica. A segunda avalia a produção e a influência dos trabalhos publicados em um único ano — nesta edição, 2025.

Pesquisador aparece associado à PUC-Campinas

Além dos 188 cientistas contabilizados, a Unicamp poderia ter mais um nome relacionado à instituição no levantamento.

Leonardo Oliveira Reis, integrante da Câmara de Graduação da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da universidade, também aparece entre os pesquisadores reconhecidos pelo estudo. No entanto, o registro dele está associado a um trabalho desenvolvido na PUC-Campinas, motivo pelo qual não foi incluído na contagem oficial de cientistas vinculados à Unicamp.

Pesquisadores da Unicamp reconhecidos internacionalmente

A lista reúne profissionais de diferentes áreas do conhecimento, como medicina, física, química, biologia, engenharia, matemática, tecnologia da informação e ciências ambientais.

Entre os pesquisadores presentes na categoria que considera o impacto ao longo da carreira estão Fernando Cendes, da área de neurologia e neurocirurgia; Lee Rybeck Lynd, ligado à biotecnologia e à microbiologia; Delia B. Rodriguez Amaya, da área de ciência dos alimentos; e Michel Daoud Yacoub, que atua em telecomunicações e fotônica.

Na classificação referente ao desempenho científico em 2025, também aparecem nomes como Giselda Durigan, das áreas de ecologia e ciências florestais; Carlos Alfredo Joly, ligado à ecologia e à zoologia; e Marco Aurélio Ramirez Vinolo, das áreas de imunologia e microbiologia.

Conteúdo gerado por IA Unicamp tem 188 cientistas entre os mais influentes do mundo

A relação completa inclui pesquisadores de diversas especialidades e pode ser consultada nas duas categorias do levantamento elaborado pela Universidade de Stanford em parceria com a Elsevier.



