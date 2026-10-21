Unicamp tem 188 cientistas entre os mais influentes do mundo

Pesquisadores durante trabalho no Instituto de Biologia da Unicamp
Liana Coll/Unicamp
Pesquisadores durante trabalho no Instituto de Biologia da Unicamp

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) tem 188 pesquisadores entre os cientistas mais influentes do mundo, segundo um levantamento internacional elaborado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em parceria com a editora Elsevier. O estudo considera o impacto da produção científica ao longo da carreira e os resultados obtidos durante o ano de 2025.

Divulgado na segunda semana de outubro, o ranking utiliza informações da base de dados Scopus, que reúne publicações e citações científicas de pesquisadores de diferentes países.

Ao todo, cientistas vinculados à Unicamp aparecem 204 vezes nas duas listas que compõem o levantamento. Desse total, 99 registros correspondem ao impacto acumulado durante a carreira, enquanto outros 105 consideram o desempenho científico ao longo de 2025.

A diferença entre o número de registros e o total de pesquisadores ocorre porque 16 cientistas aparecem nas duas categorias.

Unicamp registra crescimento no ranking

O resultado representa um crescimento de 3,5% em relação à edição anterior. No levantamento passado, os  pesquisadores da universidade somavam 197 aparições nas duas listas. Agora, o número chegou a 204.

O Brasil tem 1.195 cientistas incluídos no ranking internacional, que busca identificar pesquisadores com contribuições relevantes para o avanço do conhecimento em diferentes áreas.

Como funciona o levantamento?

O estudo utiliza indicadores bibliométricos, ou seja, métricas que ajudam a avaliar o alcance e a influência da produção científica. Entre os critérios considerados estão:

  • Número de citações: quantidade de vezes que os trabalhos de um pesquisador são citados em outras publicações científicas.
  • Índice h: indicador que relaciona a quantidade de artigos publicados ao número de citações recebidas.
  • Métricas ajustadas pela coautoria: medidas que levam em conta a participação de diferentes pesquisadores na produção dos trabalhos.
  • Posição entre os autores: avaliação da posição ocupada pelo cientista em cada publicação.
  • C-score: indicador composto utilizado para avaliar o impacto das citações científicas.

O levantamento apresenta duas classificações. A primeira considera o impacto acumulado durante toda a carreira acadêmica. A segunda avalia a produção e a influência dos trabalhos publicados em um único ano — nesta edição, 2025.

Pesquisador aparece associado à PUC-Campinas

Além dos 188 cientistas contabilizados,  a Unicamp poderia ter mais um nome relacionado à instituição no levantamento.

Leonardo Oliveira Reis, integrante da Câmara de Graduação da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da universidade, também aparece entre os pesquisadores reconhecidos pelo estudo. No entanto, o registro dele está associado a um trabalho desenvolvido na PUC-Campinas, motivo pelo qual não foi incluído na contagem oficial de cientistas vinculados à Unicamp.

Pesquisadores da Unicamp reconhecidos internacionalmente

A lista reúne profissionais de diferentes áreas do conhecimento, como medicina, física, química, biologia, engenharia, matemática, tecnologia da informação e ciências ambientais.

Entre os pesquisadores presentes na categoria que considera o impacto ao longo da carreira estão Fernando Cendes, da área de neurologia e neurocirurgia; Lee Rybeck Lynd, ligado à biotecnologia e à microbiologia; Delia B. Rodriguez Amaya, da área de ciência dos alimentos; e Michel Daoud Yacoub, que atua em telecomunicações e fotônica.

Na classificação referente ao desempenho científico em 2025, também aparecem nomes como Giselda Durigan, das áreas de ecologia e ciências florestais; Carlos Alfredo Joly, ligado à ecologia e à zoologia; e Marco Aurélio Ramirez Vinolo, das áreas de imunologia e microbiologia.

Unicamp tem 188 cientistas entre os mais influentes do mundo
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Unicamp tem 188 cientistas entre os mais influentes do mundo

A relação completa inclui pesquisadores de diversas especialidades e pode ser consultada nas duas categorias do levantamento elaborado pela Universidade de Stanford em parceria com a Elsevier.


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