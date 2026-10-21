VLT Carioca
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VLT Carioca

O VLT Carioca está desde a segunda semana de o utubro, mês que marca o dia das crianças, realizando ações da campanha “De mãos dadas, o caminho é mais seguro”, para reforçar as orientações de segurança para as famílias que usam o transporte  no Rio de Janeiro.

A iniciativa busca incentivar hábitos de prevenção desde a infância e reforçar a importância da participação dos responsáveis para evitar acidentes no transporte público. As orientações vão o comportamento na chegada às estações até o desembarque. 

O conteúdo da camapanha é passado para os usuários nas redes oficiais do VLT Carioca, nos painéis eletrônicos das estações e do Terminal Gentileza, além de áudios reproduzidos dentro dos trens.

Entre as principais recomendações reforçadas pelo serviço está manter as crianças sempre de mãos dadas com os adultos, principalmente durante o embarque e o desembarque.

A concessionária também orienta os passageiros a aguardar atrás da faixa amarela, respeitar as sinalizações, não se pendurar na composição e não correr ou brincar nas plataformas.

Funcionários são treinados para atender crianças

De acordo com o VLT Carioca, os colaboradores que atuam nas estações recebem treinamento constante para identificar situações de risco, acolher e orientar crianças perdidas  e acionar os procedimentos de segurança integrados ao Centro de Controle Operacional (CCO).

Nos casos de separação entre uma criança e seu responsável, a orientação é procurar imediatamente um funcionário da estação para que a equipe acione o CCO, que acompanha a ocorrência em tempo real por meio das câmeras de monitoramento e auxilia na localização da criança até a chegada do responsável.

O VLT Carioca ainda reforça a recomendação de que os responsáveis conversem com as crianças sobre os cuidados necessários durante o uso do transporte público. 


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