Redação DW, Rayanne Azevedo Soldados em base aérea alemã de Wunstorf: drone suspeito foi descoberto perto da instalação

As Forças Armadas alemãs (Bundeswehr) consideram-se diretamente ameaçadas por possíveis atos de sabotagem russos, segundo um documento interno citado em reportagens nesta quarta-feira (21/10) do jornal Süddeutsche Zeitung e da emissora WDR.

Esse risco é classificado, pela primeira vez, como "significativo". Trata-se da segunda categoria de risco mais alta nas Forças Armadas.

O documento menciona várias descobertas recentes de drones. Entre os casos citados estão uma tentativa de ataque – aparentemente fracassada – ocorrida em agosto no aeroporto de Leipzig/Halle, assim como a descoberta de outro drone nas proximidades de uma base aérea em Wunstorf. Segundo o texto, esse drone poderia ter sido utilizado contra aeronaves da Bundeswehr. Em Leipzig, suspeitou-se de um ataque russo contra aviões de transporte ucranianos que estavam estacionados no local.

"Os incidentes ressaltam que a Rússia, há bastante tempo, possui – com quase total certeza – a capacidade e, muito provavelmente agora, uma intenção intensificada de agir contra forças e instalações da Bundeswehr, assim como contra parceiros – como a Ucrânia – presentes na Alemanha", afirma a análise, conforme relatado pelo Süddeutsche Zeitung. O objetivo, segundo o documento, é "muito provavelmente promover a desestabilização, focando atualmente no enfraquecimento do apoio alemão à Ucrânia, tanto no plano político quanto no social".

"Risco também em locais não específicos"

Até agora, os especialistas em segurança das Forças Armadas alemãs consideravam que havia um risco elevado de sabotagem, especialmente em locais onde soldados ucranianos são treinados, assim como em bases navais e estaleiros que abrigam navios de guerra. Nesses locais, ocorreram, nos últimos anos, diversos incidentes classificados como atos de sabotagem. Agora, contudo, afirma-se que o perigo de sabotagem russa não se restringe mais a locais específicos. Segundo a Bundeswehr – com base em avaliações dos serviços de inteligência –, espera-se um "agravamento da situação a curto prazo", sendo provável a ocorrência de ações num futuro próximo.

Com o uso de drones como meio de ação cinética, a Rússia teria "ultrapassado uma 'linha vermelha' – anteriormente prevista – referente à intenção de causar danos por meio de efeitos cinéticos e/ou letais" contra a Alemanha e suas Forças Armadas, prossegue o documento. No caso específico de Wunstorf, "é muito provável que a Bundeswehr tenha sido o alvo direto da ação".

Segundo avaliações dos serviços de inteligência, espera-se também um "agravamento da situação a curto prazo", sendo possível prever novas ações em um futuro próximo. Martin Jäger, chefe do BND, serviço federal de inteligência interna da Alemanha, já havia alertado, no início de outubro, sobre o risco de um "conflito violento com a Rússia".

md/ra (afp, ots)