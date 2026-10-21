Divulgação: Instagram Fliporto Programação contará com rodas de conversa e debates

Em celebração à sua 21ª edição, a Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) reunirá reflexões e encontros sobre literatura, arte, memória e tecnologia, sob o tema “Raízes, papel, sonhos em bytes”. O evento será realizado no Recife, entre os dias 12 e 15 de novembro de 2026.

Fliporto Literatura



A programação literária da festa acontecerá no tradicional Gabinete Português de Leitura, no Instituto Cervantes e no espaço Fliporto / Rec ‘n’ Play, todos no coração da capital. As mesas de debates e encontros terão como tema de reflexão a literatura latino-americana e caribenha.



A escolha do tema tem como objetivo celebrar a riqueza, diversidade e contribuição dessas literaturas para o pensamento contemporâneo. Ao mesmo tempo, estreitar e explorar a relação entre literatura, artes e novas tecnologias.



Fliporto Arte



Em espaço próprio, localizado no Espaço Janete Costa, dentro do Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, a Fliporto Arte voltará a atenção para as artes plásticas, coordenadas por Anna Guerra e de curadoria de Mariana Leme. O objetivo é estabelecer um diálogo entre as artes e a literatura, e reafirmar sua importância.



Lançamento “A Arte da Palavra: a Vida e a Obra de Mário Vargas Llosa"



Na programação, o lançamento do livro de Antônio Campos, o “A Arte da Palavra: a Vida e a Obra de Mário Vargas Llosa” terá uma palestra do autor sobre o tema, para refletir sobre suas ideias e demonstrar a atualidade de seu pensamento e contribuição para grandes debates atuais.



Mário Vargas Llosa é um dos grandes nomes da literatura contemporânea. Foi um escritor, político, jornalista, professor universitário peruano e um dos romancistas e ensaístas mais importantes da América Latina.



Homenagem a Marcus Accioly



O poeta Marcus Accioly é o autor homenageado da edição. Escolhido pela sua relevância na Academia Pernambucana de Letras, Accioly terá um plaquete de um capítulo de seu livro“Auto de Canudos” no evento, como degustação de sua obra para os participantes.



