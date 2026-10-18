Metsul Meteorologia Ciclone com formato de olho próximo ao Rio Grande do Sul





Um ciclone extratropical na costa do Sul do Brasil chamou a atenção de meteorologistas ao apresentar, em imagens de satélite, uma estrutura circular semelhante ao olho de um furacão. O sistema se formou sobre o oceano Atlântico, a leste do Rio Grande do Sul, e provocou ventos fortes em cidades gaúchas.

Segundo a MetSul Meteorologia, embora a formação de vórtices e espirais de nuvens seja comum em ciclones que atuam na região, a aparência semelhante a um olho é incomum nesse tipo de sistema.

Entre as rajadas registradas, o Chuí teve ventos de 76 km/h, enquanto Mostardas contabilizou 67 km/h e São Lourenço do Sul, 66 km/h. Em Porto Alegre, as rajadas chegaram a 57 km/h.

Apesar dos efeitos no continente, a maior parte da força do ciclone permaneceu sobre o oceano. Os ventos perderam intensidade gradualmente a partir da tarde, enquanto o sistema se deslocava para leste, em direção ao Atlântico.





Por que o ciclone formou um olho?

A aparência registrada nas imagens de satélite não significa que o ciclone extratropical tenha se transformado em um furacão. Os dois fenômenos apresentam características distintas, relacionadas às condições atmosféricas em que se formam e se desenvolvem.

Uma das hipóteses para explicar a estrutura é a chamada seclusão quente, processo em que uma região de ar relativamente quente fica isolada próximo ao centro de um ciclone extratropical, cercada por ar mais frio.

Essa configuração pode alterar a distribuição das nuvens e produzir uma área central com aparência semelhante à de um olho. A entrada de ar seco em níveis mais altos da atmosfera também pode contribuir para o aspecto observado.

Outra possibilidade é que o sistema tenha passado por uma transição para ciclone subtropical, adquirindo características intermediárias entre ciclones extratropicais e tropicais.

Diagramas de fase analisados pela Universidade da Flórida indicaram uma mudança na estrutura térmica do sistema, com características compatíveis com uma fase mais quente no centro. Essa configuração é uma das evidências consideradas na avaliação de uma possível transição subtropical.

Metsul Meteorologia Tipos de ciclone





Qual é a diferença entre ciclone extratropical, subtropical e furacão?

Os ciclones são sistemas atmosféricos caracterizados pela circulação de ventos em torno de uma região de baixa pressão. Apesar das semelhanças visuais, existem diferenças importantes entre suas classificações.

Os ciclones extratropicais estão associados principalmente a contrastes de temperatura entre massas de ar e costumam se desenvolver em latitudes médias, como no Sul do Brasil.

Os ciclones subtropicais apresentam características intermediárias e podem combinar elementos de sistemas extratropicais e tropicais, com uma estrutura térmica híbrida.

Já os furacões são ciclones tropicais intensos, geralmente formados sobre águas oceânicas quentes. Eles apresentam um núcleo quente e podem desenvolver um olho bem definido, cercado por uma região de nuvens e tempestades intensas.

Por isso, a presença de uma formação circular semelhante a um olho não é suficiente para classificar um sistema como furacão. A identificação depende de um conjunto de características meteorológicas, incluindo a estrutura térmica, a organização das tempestades e a dinâmica dos ventos.







