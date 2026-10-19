Marcela Gonzaga/iG Ciclone e ar polar prometem mudar o tempo no país nesta semana

A semana deve ser marcada por eventos climáticos em quase todo o país, com as instabilidades ainda sendo registradas em todas as regiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) informou que monitora a possível formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) da primavera.

O sistema deve se estabelecer nos próximos dias e favorecer a ocorrência de chuvas persistentes em diversas áreas do país.

A ZCAS é caracterizada pela formação de uma extensa faixa de nebulosidade e precipitação que se estende da Amazônia em direção ao Brasil Central e ao Sudeste, podendo alcançar áreas do Nordeste.

A condição está associada ao transporte e à convergência de umidade, combinados à organização da circulação atmosférica em diferentes níveis da troposfera. Para ser caracterizado como ZCAS, o sistema precisa manter uma faixa de precipitação por pelo menos três dias consecutivos.

Já no Sul, a semana vai ser marcada pela presença de massa de ar polar. O sistema mantém as temperaturas baixas e traz o risco de geada em áreas dos três estados da região.

Durante a semana, a formação de um ciclone extratropical próximo à costa do Sudeste deve causar ainda mais chuvas.

Veja a previsão por região:

Sul

De acordo com o Inmet, na Região Sul, a semana começa com predomínio de sol. Porém, as temperaturas permanecem baixas devido à atuação de uma massa de ar frio.

Também há o risco de geada no norte do Rio Grande do Sul, nas serras e na região central de Santa Catarina e parte do Paraná. Apesar do frio, não há previsão de chuva e o clima segue estável.

Por outro lado, a partir desta quarta-feira (21), o calor e as instabilidades voltam para o Sul devido à intensificação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai. As informações são do Canal Rural.

A condição traz o risco de temporais com granizo e rajadas de vento, principalmente para áreas dos três estados. O acumulado de chuva pode ainda passar dos 100 mm.

Sudeste

A semana segue com áreas de instabilidade em todo o Sudeste. A previsão indica pancadas de chuva com trovoadas e chuva isoladas, principalmente em áreas de Minas Gerais e Espírito Santo.

O Canal Rural informou que a ZCAS traz chuva para o norte mineiro, com acumulados de cerca de 30 mm até quarta-feira (21).

Além disso, a entrada de uma massa de ar mais fria chega na faixa leste do Sudeste, enquanto a influência de uma frente fria fica mais concentrada ao norte da região.

Sendo assim, a semana começa também com temperaturas amenas no centro-sul da região devido ao avanço da massa de ar polar. Não há risco de geada.

Com isso, a previsão indica um começo de semana mais gelado, principalmente em São Paulo e no Triângulo Mineiro.

Mais para o final de semana, entre quinta (22) e sexta-feira (23), a chuva deve aumentar na região por conta da formação de um ciclone extratropical próximo à costa do Sudeste. A previsão indica temporais para os quatro estados, com acumulados entre 20 mm e 30 mm nos dois dias.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste também segue com instabilidades durante essa semana. Nesta segunda-feira (19), a previsão indica chuva para parte do Mato Grosso, áreas de Goiás e no Distrito Federal.

Na área mais ao sul do Mato Grosso e de Goiás, o tempo fica mais estável, com diminuição das condições para chuva. Já Mato Grosso do Sul, o dia será de sol, com temperaturas amenas.

As temperaturas sobem na maior parte da região durante a semana, com a previsão de os termômetros registrarem até 40ºC em diversos pontos.

Ainda assim, a previsão também indica mais chuva a partir de quarta-feira (21). Até a sexta-feira (23), os acumulados no Centro-Oeste podem chegar até 100 mm.

Norte

A semana começa com pancadas de chuva com trovoadas na Região Norte, principalmente no Amazonas, no Acre, em Rondônia, em Roraima, no centro e sul do Pará e no Tocantins.

Nesses pontos, há aviso amarelo de perigo potencial do Inmet para tempestades. O alerta é válido para a capital Manaus.

Por outro lado, nesta segunda-feira (19), o tempo segue firme e ensolarado no Amapá e na faixa litorânea do Pará, sem previsão de chuva.

Durante a semana, a ZCAS deve trazer mais chuva para a região, com 20 mm a 30 mm acumulados.

Porém, o tempo quente e seco continua no Amapá, parte de Roraima e norte do Pará. Nesses pontos, não há previsão de chuva significativa e a temperatura pode ficar acima dos 40ºC, conforme informou o Canal Rural.

Nordeste

No Nordeste, a semana começa com o tempo instável, com pancadas de chuva e trovoadas no sul do Maranhão, parte do Piauí, sudoeste de Pernambuco e em grande parte da Bahia.

Há ainda possibilidade de chuvas isoladas em áreas do Ceará, na região central de Pernambuco, parte de Alagoas e de Sergipe.

Durante a semana, a ZCAS ajuda a levar mais chuva para a Bahia, Maranhão e Piauí, com até 30 mm acumulados.

Nas demais áreas, a previsão indica mais isoladas, com pouco volume. Segundo o Canal Rural, essa condição não impede que o agreste nordestino fique livre do estado de atenção para a proliferação de f ocos de incêndio.

A temperatura máxima para a região nos próximos dias vai ficar na casa dos 38 ºC.



