Divulgação Feirão reúne mais de 10 mil vagas para Goiânia e Região Metropolitana, com entrevistas nesta terça (20) e quarta-feira (21), no Cotec Sebastião Siqueira









Um feirão de empregos com mais de 10 mil vagas para Goiânia e Região Metropolitana ocorre nesta terça-feira (20) e quarta-feira (21), das 8h às 17h, no Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec) Sebastião Siqueira, no Parque Amazônia. Segundo a Secretaria da Retomada, responsável pela organização, os salários chegam a R$ 5 mil, com oportunidades no comércio, nos serviços, na saúde e na construção civil.

A participação é gratuita. Para concorrer às vagas de emprego, os interessados devem apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço. O atendimento reúne 15 empresas por dia para entrevistas com os candidatos, além de oferecer uma oficina de elaboração de currículo.

Entre as empresas anunciadas estão Hospital de Olhos, Mercado Livre, Grupo Ramasa Auto, Unicom e Bretas Supermercado. Conforme as condições de cada contratação, há benefícios como vale-alimentação e plano de saúde.

Quais são as vagas disponíveis?

De acordo com a programação divulgada pelo Governo de Goiás, estão disponíveis vagas para as seguintes funções:

Atendente de lojas e mercados;

Recepcionista;

Conferente de mercadorias;

Fiscal de caixa;

Auxiliar de logística;

Técnico de enfermagem;

Maqueiro;

Recepcionista hospitalar;

Encarregado de obras;

Pedreiro;

Servente;

Serralheiro;

Pintor.

A ação integra a programação de feirões de emprego realizados em Goiânia, com recrutamento presencial para postos na capital e em municípios da região.

Evento também oferece cursos e oficinas gratuitos

Além das entrevistas, o feirão recebe inscrições para cursos gratuitos dos Cotecs nas áreas de alongamento de unhas, preparo e decoração de bolos e tortas e corte e costura, do nível básico ao intermediário.

Uma oficina de cupcake natalino terá turmas pela manhã e à tarde. A atividade inclui orientações sobre produção, definição de preços e técnicas de venda pela internet. A programação também prevê corte de cabelo e maquiagem gratuitos.

Como participar

Quando: terça-feira (20) e quarta-feira (21), das 8h às 17h;

terça-feira (20) e quarta-feira (21), das 8h às 17h; Onde: Cotec Sebastião Siqueira, na Avenida Alexandre de Morais, nº 450, Parque Amazônia, Goiânia;

Cotec Sebastião Siqueira, na Avenida Alexandre de Morais, nº 450, Parque Amazônia, Goiânia; Documentos necessários: documento pessoal com foto e comprovante de endereço;

documento pessoal com foto e comprovante de endereço; Custo: gratuito.











