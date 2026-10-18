Foto: Reprodução/ Divulgação Crescimento econômico de Campinas contribuiu para a transformação da região

O Cambuí, em Campinas (SP), reúne uma curiosa ligação com a infância de milhões de brasileiros: o bairro serviu de referência para Mauricio de Sousa na criação do fictício Bairro do Limoeiro, cenário das aventuras da Turma da Mônica. Décadas depois, a região se tornou a mais valorizada da cidade, com preço médio de R$ 17.514 por metro quadrado nos imóveis novos, segundo levantamento da Brain Inteligência Estratégica em 2026.

A transformação urbana mudou o perfil do bairro. As antigas casas e ruas arborizadas deram lugar a edifícios sofisticados, restaurantes, lojas e uma ampla oferta de serviços. A região também se destaca pela concentração de bares e pela vida noturna movimentada.

Hoje, o Cambuí combina localização privilegiada, entretenimento e imóveis de alto padrão. Pela média registrada na pesquisa, um apartamento de 100 metros quadrados teria valor estimado em R$ 1,75 milhão.

As referências reais do Bairro do Limoeiro

Mauricio de Sousa viveu em Campinas e aproveitou lembranças de lugares reais para construir o universo de seus personagens. Entre as referências estão características do Cambuí de décadas atrás, quando casas, árvores e ruas tranquilas compunham uma paisagem diferente da atual.

O Bairro do Limoeiro, entretanto, não reproduz fielmente um endereço específico. O cenário fictício reúne memórias e elementos criativos do cartunista. Há também uma curiosidade sobre o nome: Limoeiro tem relação com o bairro do Limão, na capital

A combinação dessas referências deu origem a um lugar imaginário que atravessou gerações, enquanto o Cambuí seguiu um caminho marcado pela expansão imobiliária e comercial.

Imagem: Divulgação/ Edição redação portal iG Bairro o Limoeiro foi inspirado no Cambuí, em Campinas e no bairro do Limão, em São Paulo





Do bairro residencial ao mercado de alto padrão

O crescimento econômico de Campinas contribuiu para a transformação da região. A cidade se consolidou como polo empresarial, tecnológico e universitário, e o Cambuí ganhou empreendimentos residenciais sofisticados e comércio diversificado.

A proximidade com a região central e o acesso a importantes corredores viários reforçam a atratividade do bairro. A disputa por terrenos em áreas valorizadas também ajuda a explicar os preços dos lançamentos imobiliários.

Além da moradia, a gastronomia e o lazer fazem parte da identidade local. Bares e restaurantes atraem moradores e visitantes, mantendo o movimento depois do horário comercial.

Cambuí tem o metro quadrado mais caro de Campinas

O levantamento da Brain Inteligência Estratégica coloca o bairro na liderança do mercado de imóveis novos em Campinas. Confira os cinco maiores valores médios informados pela pesquisa:

Preço médio do m²

Cambuí - R$ 17.514

Nova Campinas - R$ 16.052

Jardim São Carlos - R$ 14.204

Mansões Santo Antônio - R$ 13.899

Taquaral - R$ 13.646

A diferença entre o Cambuí e a Nova Campinas, segunda colocada, é de R$ 1.462 por metro quadrado, aproximadamente 9,1%.

Em um imóvel de 200 metros quadrados, essa variação representaria R$ 292,4 mil. O cálculo evidencia o impacto das diferenças de preço unitário na compra de apartamentos maiores.





Quanto custa morar no Cambuí?

Aplicando a média de R$ 17.514 por metro quadrado a imóveis de diferentes tamanhos, os valores estimados são:

50 m² - R$ 875,7 mil;

100 m² - R$ 1,75 milhão;

150 m² - R$ 2,63 milhões;

200 m² - R$ 3,50 milhões.

As quantias são simulações matemáticas, não preços efetivos de imóveis disponíveis para venda. Localização, andar, idade do edifício, padrão construtivo, vagas de garagem e áreas de lazer podem influenciar o valor final.

Entre a nostalgia e a vida noturna

Nos quadrinhos, o Bairro do Limoeiro preserva o ambiente de infância em que os personagens encontram amigos nas ruas e transformam situações cotidianas em aventuras.

No Cambuí, a urbanização alterou a paisagem e consolidou um mercado imobiliário de alto padrão, acompanhado por opções de gastronomia e entretenimento.

A ligação entre os dois lugares permanece na história de Mauricio de Sousa. Enquanto o bairro fictício continua no imaginário dos leitores, o Cambuí se firmou como o endereço com o metro quadrado mais caro de Campinas, segundo o levantamento de 2026.