Divulgação: DER-RJ Obras na Estrada dos Ceramistas, RJ - 238

O Rio de Janeiro, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), avançou nos serviços de conservação e recuperação de 14 rodovias e deve seguir as intervenções em outras 22 estradas estaduais.

Entre os trabalhos estão reparos no pavimento, pintura de faixas, substituição de placas e outras ações de manutenção. De acordo com o DER-RJ, os serviços contarão com recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) e do Fundo Soberano, destinados à infraestrutura rodoviária.

Cerca de R$ 134 milhões já foram liberados via Cide junto ao Ministério dos Transportes e, nas próximas semanas, mais recursos devem ser desbloqueados.

Quais rodovias do RJ estão recebendo obras?



Entre as estradas que recebem tiveram as intervenções finalizadas estão:

RJ-155 - Barra Mansa a Angra dos Reis

RJ-102 - Maricá a Tamoios (distrito de Cabo Frio)

RJ-104 - Niterói - São Gonçalo

RJ-130 - Teresópolis a Nova Friburgo

RJ-125 - Itaguaí a Paty do Alferes (passando por Miguel Pereira)

RJ-200 - Cambuci a Miracema e à divisa com Minas Gerais (acesso a Palmas - MG)

RJ-142 - Nova Friburgo a Casimiro de Abreu

RJ-116 - Itaboraí a Itaperuna

RJ-158 - Campos dos Goytacazes a Sapucaia

RJ-093 - Nova Iguaçu a Paracambi

RJ-099 - Itaguaí

RJ-162 - Rio das Ostras a Trajano de Moraes

RJ-186 - Santo Antônio de Pádua a Bom Jesus de Itabapoana

RJ-198 - Cambuci a Porciúncula

RJ-230 - Campos dos Goytacazes a Porciúncula

RJ-238 - Campos dos Goytacazes - (Ceramistas)

No roteiro, trechos da RJ-106, entre São Gonçal e Macaé estão entre as próximas intervenções previstas.

Além da recuperação do pavimento, o DER -RJ retomou em setembro a pavimentação da Estrada dos Ceramistas (RJ-238), em Campos dos Goytacazes, e as intervenções na RJ-099, em Itaguaí.

A RJ-099, conhecida como Reta de Piranema, tem aproximadamente 1,5 quilômetro e fica próximo ao entroncamento com a BR-101. A via recebe serviços de pavimentação, drenagem, sinalização e iluminação.

Em Campos, a retomada da pavimentação recebeu R$ 2,5 milhões, segundo o órgão. A estrada é considerada estratégica por ser utilizada no transporte de cargas com cerca de 600 caminhões diários em direção ao Porto do Açu, além de atender os moradores da Baixada Campista.





Ampliação das obras

Segundo informou o Governo do Estado do Rio em nota, o DER iniciou uma nova licitação para contratar mais serviços de manutenção das rodovias estaduais. O contrato previsto inclui recuperação do pavimento, roçada, sinalização horizontal e vertical e limpeza dos sistemas de drenagem.

A ideia é ampliar a manutenção da malha rodoviária fluminense que possui cerca de 6 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, além de aproximadamente 1,2 mil quilômetros de estradas vicinais.