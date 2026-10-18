Reprodução Jovem fisga dourado de 19 kg em Santa Catarina

O jovem de 23 anos, Carlos Eduardo Maciel Cardozo, fisgou um Dourado de água doce de 19 quilos e 1,07 metro de comprimento enquanto pescava com seu pai no Rio Uruguai, na região do Porto Goio-Ên, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina.

Carlos registrou a pesca em um vídeo, que mostra os esforços de trazer o peixe à superfície por 15 minutos. Em depoimento ao portal ND mais, o jovem afirma que não havia ido ao rio na intenção de fisgar um animal de grande porte, mas sim, para pescar Jundiás; no meio da pesca, Carlos decidiu utilizar uma isca artificial e tentar a sorte de fisgar um Dourado.

Por sorte, o animal mordeu a isca. Na tentativa de registrar o momento, Carlos afirmou que segurava a vara com uma mão e o celular com a outra, uma vez que o pai estava segurando em um galho para o barco não se mover enquanto o jovem puxava o peixe. “Ali a emoção tomou conta”, disse Carlos.

Ainda em depoimento ao portal, Carlos afirma que começou a pescar por volta dos seis anos, com incentivo do pai e do avô, que é um pescador profissional reconhecido na região do Porto. Ao postar o vídeo, o jovem não esperava a repercussão positiva, mas também ressaltou que a pesca não se resume ao achados extraordinários:

A pesca para mim é uma forma de descanso, onde eu esqueço os problemas. É um alívio. Me sinto renovado só por estar em um lugar tranquilo. É uma paixão sem fim Carlos Eduardo Maciel Cardozo





Dourado de água doce

A espécie é conhecida entre os pescadores pelo seu tamanho e agilidade, uma vez que os animais comumente passam de um metro de comprimento e pode chegar a 25 quilos. De acordo com o biólogo e professor Leonardo de Barros, o peixe capturado era uma fêmea.

Segundo o especialista, as fêmeas costumam ter um corpo mais robusto, com a área próxima ao ventre sendo mais arredondada, para comportar ovos. Além do corpo, a cabeça das fêmeas também costuma ser maior.





O animal é famoso por sua força e estratégia de caça, uma vez que costuma permanecer escondido ao avistar uma presa, esperando o momento certo para atacar.

Leonardo afirmou que Dourados desse porte não costumam ser pegos com iscas artificiais, e ressaltou que o feito de Carlos de fisgar um exemplar de 19 quilos usando a técnica torna o episódio ainda mais extraordinário.

