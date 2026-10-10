Reprodução/ NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) Na manhã deste sábado (10), o NHC informou que Isaías havia perdido intensidade.

O furacão Isaías atingiu a região de Destin, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, na noite da última sexta-feira (09), segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês). Além da região costeira da Flórida, o Alabama também estava sob ameaça dos efeitos do furacão.

Cerca de 770 mil locais ficaram sem energia elétrica nas regiões afetadas. Na Flórida, aproximadamente 425 mil clientes ficaram sem luz. No Alabama, foram registrados 304 mil pontos sem energia, enquanto a Geórgia contabilizou outros 46 mil, segundo o site PowerOutage.us, que monitora interrupções no fornecimento de eletricidade nos Estados Unidos.

Com ventos de aproximadamente 170 km/h, Isaías foi classificado como um furacão de categoria 2 e provocou alagamentos, queda de árvores e chuvas intensas. Após avançar sobre o continente, o fenômeno perdeu força e seguiu em direção à região ao sul-sudoeste de Montgomery, capital do Alabama.

Na manhã deste sábado (10), o NHC informou que Isaías havia perdido intensidade e passado a ser classificado como um ciclone pós-tropical.

De acordo com o órgão americano, a previsão é que Isaías se dissipe neste domingo (11).

Isaías é o primeiro furacão da temporada no Atlântico e o primeiro a atingir o território continental dos Estados Unidos desde o furacão Milton, em 2024.

Embora todos os alertas de furacão tenham sido cancelados, ainda há avisos de tempestade tropical e de ressaca costeira para partes da costa do Golfo da Flórida. O NHC também prevê acumulados de chuva entre 10 e 20 centímetros no sul do Alabama, no noroeste da Flórida e no sudoeste da Geórgia.