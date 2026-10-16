Vatican news Papa celebra missa no Hospital Gemelli, onde realizou ciruriga









O Vaticano divulgou, nesta sexta-feira (16), as primeiras imagens do papa Leão XIV após a cirurgia realizada na terça-feira (13), para a remoção de um tumor no pulmão direito. Segundo o boletim médico, o pontífice apresenta uma “melhora contínua” em seu estado clínico e já consegue realizar as atividades cotidianas normalmente e com total autonomia.

Leão XIV foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, para passar pelo procedimento. No domingo (11), durante a oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano, ele anunciou que seria submetido à cirurgia e explicou que o nódulo no pulmão estava em estágio inicial.

Na quinta-feira (15), o Vaticano informou que o papa havia voltado a celebrar a Santa Missa em uma sala preparada no hospital. Do lado de fora, fiéis se reuniram para rezar o Terço pela recuperação do pontífice.



No comunicado divulgado hoje, a Santa Sé também informou que exames de sangue e uma radiografia do tórax confirmaram a evolução positiva do quadro clínico. Leão XIV segue realizando sessões de fisioterapia respiratória e celebrou uma missa ao meio-dia, no horário de Roma, acompanhado por profissionais do hospital e integrantes da Gendarmaria do Vaticano.

Durante a homilia, o papa agradeceu aos médicos, enfermeiros e demais profissionais pelo cuidado com os pacientes e pela assistência prestada a ele durante a internação.

A Sala de Imprensa do Vaticano também confirmou que o encontro de oração do Angelus com os fiéis, previsto para este domingo (18), será realizado.

Vatican news Papa Leão XIV









Leia o comunicado na íntegra:

"Esta manhã, o Santo Padre realizou exames de sangue e uma radiografia do tórax, que confirmaram a melhora constante de seu estado geral. Prosseguem as sessões de fisioterapia respiratória. A recuperação pós-operatória permite ao Papa realizar normalmente as atividades cotidianas com total autonomia.

Às 12h de hoje, 16 de outubro, o Papa Leão XIV celebrou a Santa Missa na sala preparada no 10º andar do Hospital Gemelli. Estavam presentes membros da equipe médica e de enfermagem do hospital, que naquele momento estavam de folga, e do Corpo de Gendarmeria do Estado da Cidade do Vaticano. Na sua homilia, o Papa agradeceu a toda a equipe — médicos, enfermeiros, auxiliares — pelo trabalho que realizam diariamente, cuidando dos doentes e da fragilidade deles e, de maneira especial, pelo que fizeram e fazem por ele.

Quanto ao Angelus deste domingo (18/10), a Sala de Imprensa informa que o encontro dominical de oração do Papa com os fiéis de todo o mundo “será realizado”.



