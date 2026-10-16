Reprodução/Instagram Mike Holston, o The Real Tarzann, durante luta com uma píton-reticulada de 5,8 metros

Mike Holston, conhecido nas redes sociais como The Real Tarzann, enfrentou uma píton-reticulada de 5,8 metros, que envolveu seu braço e suas pernas rapidamente.

Em um vídeo publicado nesta terça-feira (13), o influenciador faixa-azul de jjiu-jítsu segura a cabeça da cobra, tentando controlá-la. Mas, logo em seguida, ela começa a se enrolar nele para diminuir seu espaço.

Os dois caem no chão. Mike, ofegante, admite que estava perdendo a luta contra uma "faixa-preta na selva".

Mike só consegue se soltar com muita força e técnica. Segundo ele, fazia tempo que não ficava tão perto de ser imobilizado por uma cobra.

Píton-reticulada

Considerada a cobra mais longa do mundo, a píton-reticulada vive principalmente em florestas tropicais, pastagens, pântanos e locais próximos a rios.

Entre suas principais características estão o seu comprimento que pode superar os seis metros, as escamas no formato de losango e o fato de ser uma excelente nadadora.

Isso permite que ela fique invisível no ambiente para supreender suas presas, além de facilitar seu deslocamento dentro d'água.



