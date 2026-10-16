Reprodução/Ypê Produtos Ypê

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a venda e o uso de lotes de detergentes e desinfetantes da marca Ypê fabricados entre 1º de novembro e 31 de dezembro de 2025. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (16), após a fabricante Química Amparo apresentar laudos com resultados microbiológicos satisfatórios.

A liberação, porém, não vale para todos os produtos da marca. A restrição continua em vigor para itens fabricados até 31 de outubro de 2025 cujos lotes terminam com o número 1.

Segundo a empresa, a decisão está de acordo com o plano apresentado à agência, que prevê a apresentação de laudos emitidos por laboratórios independentes e aprovados pela própria Anvisa.

Quais produtos da Ypê foram liberados?

A decisão contempla lotes dos seguintes detergentes lava-louças fabricados em novembro e dezembro de 2025:

Lava-louças Ypê;

Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê;

Lava-louças Concentrado Ypê Green;

Lava-louças Ypê Clear;

Lava-louças Ypê Green;

Lava-louças Ypê Toque Suave.

Também estão liberados os lotes dos desinfetantes Pinho Ypê e Bak Ypê produzidos no mesmo período.

É importante observar a data de fabricação e a numeração do lote. Produtos dessas mesmas linhas fabricados até 31 de outubro de 2025 continuam sujeitos à suspensão quando o lote termina em 1.

Por que os produtos foram suspensos?

A restrição original foi motivada por irregularidades relacionadas ao cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação. Os problemas foram identificados durante uma inspeção sanitária realizada na fábrica entre 27 e 30 de abril de 2026.

Após a avaliação dos documentos técnicos e dos resultados das análises microbiológicas apresentados pela empresa, a Anvisa decidiu revogar a suspensão para os lotes fabricados em novembro e dezembro de 2025.

A medida mantém, contudo, o controle sanitário sobre os produtos mais antigos abrangidos pela determinação. Os itens já distribuídos e disponíveis no mercado devem seguir as medidas de monitoramento estabelecidas.

Empresa aguarda liberação de outros lotes

Em nota, a Ypê informou que também apresentou laudos com resultados referentes aos meses de maio e junho de 2025. Esses lotes, entretanto, ainda dependem de uma autorização formal da Anvisa para serem liberados.

A decisão publicada nesta sexta-feira, portanto, representa uma liberação parcial. A comercialização dos produtos depende do período de fabricação e do enquadramento de cada lote nas determinações sanitárias da agência.