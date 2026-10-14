Ascom Niterói: Rodrigo Neves, a deputada eleita Fernanda Neves e o vice-presidente da República Geraldo Alckmin caminharam pela Rua Paulo Gustavo e tiraram fotos com apoiadores e eleitores

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), esteve em Niterói (RJ) nesta quarta-feira (14), onde participou de algumas ações com autoridades e encontrou com moradores.

No famoso bairro de Icaraí, ele foi recebido pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT) e por Comte Bittencourt, presidente estadual do PSB. Alckmin participou de uma reunião com empresários da cidade, Entre os temas debatidos estavam segurança pública, desenvolvimento econômico e fortalecimento da indústria nacional. Também participaram a deputada estadual eleita Fernanda Neves (PDT) e o ex-prefeito Axel Grael (PDT).

Alckmin elogiou os investimentos da prefeitura de Niterói na ampliação da Guarda Municipal e no uso de tecnologia para o combate à criminalidade, no mesmo dia em que a PEC da Segurança Pública era debatida em Brasilia, fato destacado por ele.

O vice-presidente destacou o papel do Governo Federal no incentivo à modernização da indústria.

“Nós lançamos a Nova Indústria Brasil, uma indústria inovadora, sustentável e competitiva. Fizemos a depreciação acelerada, que estimula a modernização do parque industrial”.



Tarifas dos Estados Unidos e saúde pública

Alckmin foi um dos responsáveis por negociar com o governo dos Estados Unidos quando Donald Trump resolveu tarifar o Brasil, em 2025. em Niterói, ele lembrou a importância do mercado norte-americano para a indústria brasileira por adquirir produtos de maior valor agregado, como aviões, automóveis e embarcações.

Sobre os desafios para atendimento em saúde, ele destacou o financiamento do SUS e as medidas da União para amenizar a crise de santas casas com estejam com dívidas.

Em seguida, Geraldo Alckmin passou por um dos principais polos comerciais da cidade, em Icaraí, onde tirou fotos durante uma caminhada e tomou um café na tradicional padaria Beira Mar.







