Divulgação/AGCO Produção agrícola

O estudo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), conduzido pela pesquisadora Rachel Prado, mapeou as regiões do Brasil que mais precisam de monitoramento da qualidade da água. A preocupação principal da pesquisa está na poluição difusa dos recursos hídricos, causada pelo uso excessivo de produtos agrícolas.

Segundo o Embrapa Notícias, este tipo de poluição acontece por meio do escoamento superficial da água da chuva, que carrega sedimentos, fertilizantes e defensivos agrícolas até rios, córregos e reservatórios próximos, principalmente em áreas rurais. O problema está associado à adoção de práticas agropecuárias não sustentáveis.

O excesso de uso de nutrientes para as plantações, por exemplo, faz com que boa parte desse produto acabe se perdendo quando são escoados pelas fortes chuvas ou se infiltrar até o lençol freático, comprometendo a qualidade dos recursos hídricos em bacias com solo exposto, manejo inadequado e processos erosivos acelerados.

Resultados

As áreas mais críticas que precisam de atenção se concentram nas regiões do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, além da região Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), é considerada a principal fronteira agrícola em expansão no Brasil.

Segundo a pesquisa, essas regiões concentram intensa atividade agrícola, alto uso se insumos químicos e condições climáticas favoráveis para a poluição difusa da água. As mudanças climáticas, nesses casos, podem ser um agravante.

Como a pesquisa foi feita



Rachel Prado, explicou para o Embrapa Notícias que os resultados foram alcançados por meio do cruzamento de indicadores e análise de dados nacionais, do Sistema de Informação Geográfica (SIGs). A análise considera o uso de fertilizantes, as áreas de cultivo, o tamanho dos rebanhos, a irrigação de canaviais, a disponibilidade de água e o risco de erosão do solo, classificados de 1 a 5, sendo 1 de muito baixa prioridade de monitoramento e 5 de muito alta prioridade.

Os pesquisadores conseguiram gerar dois mapas, um que identifica os municípios prioritários para monitoramento da qualidade de água, e outro sobre a vulnerabilidade do cenário às mudanças climáticas.

Divulgação: Embrapa Vulnerabilidade às mudanças climáticas, considerando o balanço hídrico quantitativo e a erodibilidade do solo à erosão hídrica por município.





Meio de intervenção

Para acabar com os riscos de contaminação da água por meio de insumos agrícolas, a pesquisa destaca a importância de conservar o solo, usar fertilizantes adequadamente e preservar a vegetação nativa próxima aos rios para reduzir o desperdício agrícola e proteger os recursos hídricos.



