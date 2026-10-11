Divulgação/Urbia + Cataratas/ Eagle Eye Company Apesar da medida de segurança, Parque Nacional Iguaçu segue aberto para visitação

A passarela das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Paraná, estão fechadas para visitação neste domingo (11) após o volume de água bater cerca de seis vezes a média histórica. A vazão do Rio Iguaçu chegou a 8,8 milhões de litros de água por segundo.

Com isso, a visitação foi temporariamente fechada às 08h e não há previsão de abertura. Vazão corresponde à quantidade de água que passa por um ponto dentro de determinado intervalo de tempo.

Apesar da medida de segurança, o Parque Nacional Iguaçu segue aberto para visitação, inclusive em pontos turísticos onde é possível observar as quedas d’água, como a Trilha das Cataratas e os mirantes.





Os caminhos das Bananeiras e o Poço preto foram fechados. O aumento do volume ocorre devido às chuvas que caem na região da bacia do Rio Iguaçu, que corta o Paraná de leste a oeste.





As condições do rio e das atrações turísticas são monitoradas por equipes da concessionária e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que faz gestão do parque.



