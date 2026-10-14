Cadu Barbosa/iG Flávio Bolsonaro no Rio

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o grupo de militância digital “Tropa do Flávio”. A iniciativa tem como objetivo compartilhar conteúdos do Partido Liberal (PL) e organizar a mobilização de apoiadores nas redes sociais durante o segundo turno das eleições de 2026.

O registro ocorreu após uma decisão do presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, relacionada ao grupo “Exército do Lula” , criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) para orientar a atuação de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas plataformas digitais.

Segundo a equipe de Flávio Bolsonaro, o novo canal funcionará como instrumento de comunicação e mobilização política. A campanha afirmou que o grupo seguirá as regras da legislação eleitoral e das plataformas digitais.

Grupos de militância digital entram no radar do TSE

A criação da “Tropa do Flávio” ocorre em meio à atenção da Justiça Eleitoral sobre a atuação de militantes nas redes sociais e os riscos de disseminação de desinformação durante a disputa presidencial.

O tema foi discutido em uma reunião do TSE com representantes das campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro. Durante o encontro, a Corte destacou a importância de orientar apoiadores para evitar comportamentos que possam provocar confrontos no dia da votação.

O segundo turno está marcado para 25 de outubro de 2026.

Além da mobilização digital, a reunião abordou medidas para conter a circulação de informações falsas e prevenir episódios de violência relacionados à disputa eleitoral.

Entre os assuntos discutidos estão ferramentas de proteção contra conteúdos manipulados por inteligência artificial, tecnologia que pode ser usada para produzir imagens, áudios e vídeos falsos ou alterar materiais existentes.

A preocupação da Justiça Eleitoral é reduzir os riscos de que conteúdos enganosos influenciem o debate público e ampliem a tensão entre apoiadores dos candidatos na reta final da campanha.





O que são grupos de militância digital

Grupos de militância digital são canais usados por campanhas políticas para distribuir materiais, coordenar ações de apoiadores e ampliar o alcance de mensagens nas redes sociais. Essas estruturas podem compartilhar vídeos, publicações, orientações e conteúdos de campanha.

A atuação desses grupos deve respeitar a legislação eleitoral, inclusive as regras relativas à propaganda política e à disseminação de informações falsas. O registro de um grupo no TSE, por si só, não representa uma declaração da Justiça Eleitoral de que todo o conteúdo divulgado por seus integrantes está em conformidade com a lei.