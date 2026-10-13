Reprodução/Instagram Embarcação com mais de 20 pessoas afunda no Rio Grande

Uma chalana com cerca de 20 pessoas a bordo afundou no Rio Grande, entre Sacramento (MG) e Rifaina (SP), durante um passeio no domingo (11). Os ocupantes conseguiram sair da embarcação e chegar à margem. Ninguém ficou ferido.

A Marinha informou nesta segunda-feira (12) que abriu um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas, as circunstâncias e eventuais responsabilidades. Uma equipe da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná foi enviada ao local.

O número de pessoas a bordo varia conforme os relatos iniciais. A Marinha mencionou aproximadamente 25 ocupantes, enquanto o Corpo de Bombeiros recebeu a informação de cerca de 20. O piloto da embarcação afirmou posteriormente que havia 22 pessoas, entre familiares e amigos.

Embarcação começou a afundar durante passeio

O acidente ocorreu por volta das 13h45, em uma área próxima à margem. Segundo relatos reunidos pelos bombeiros, a chalana começou a submergir gradualmente durante o trajeto.

Os passageiros usavam coletes salva-vidas. Parte deles nadou até a margem, enquanto outros receberam ajuda de pessoas que estavam em jet skis e lanchas nas proximidades.

Equipes do Samu, dos bombeiros e de outros serviços de emergência foram mobilizadas, mas nenhum ocupante precisou ser levado para atendimento médico.

Piloto diz que percebeu chalana submergindo

O piloto José Eduardo Goulart de Andrade afirmou que percebeu que um dos lados da embarcação começou a afundar e orientou todos a colocarem os coletes salva-vidas.

Ele também mudou a direção da chalana para se aproximar da margem antes que o motor parasse de funcionar. Segundo o piloto, a embarcação estava com a documentação e a manutenção em dia.

Uma das hipóteses levantadas por ele é a entrada de água em uma das estruturas responsáveis pela flutuação, mas a causa ainda não foi determinada.

A Marinha será responsável por esclarecer o que provocou o naufrágio e se houve alguma irregularidade.

Até esta segunda-feira, a chalana permanecia parcialmente submersa no Rio Grande, com parte da estrutura ainda visível acima da água.