Divulgação / Polícia MT Viatura

Criminosos furtaram cerca de R$ 5 milhões em joias de uma loja na Rua Oscar Freire, uma das áreas comerciais mais valorizadas de São Paulo, durante a madrugada desta segunda-feira (12). O grupo abriu passagens pelas paredes de imóveis vizinhos até alcançar o estabelecimento. Ninguém havia sido preso até a última atualização.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos entraram primeiro em um imóvel que estava em obras. A partir dali, romperam paredes e passaram por duas lojas de roupas antes de chegar à joalheria, em Cerqueira César, na zona oeste da capital. Produtos dos outros estabelecimentos também foram levados.

Para dificultar o monitoramento, o grupo desligou os sistemas de alarme e cobriu câmeras internas com papel-alumínio. Imagens externas registraram os criminosos deixando o local com sacolas e sacos.

Grupo teria permanecido horas dentro dos imóveis

A polícia apura se a quadrilha permaneceu por aproximadamente 18 horas dentro dos estabelecimentos antes da fuga.

Informações obtidas durante a investigação indicam que os criminosos quebraram paredes de até quatro pontos comerciais no trajeto até a joalheria. A estimativa inicial é de que tenham sido levados relógios, joias e outras peças de alto valor.

Depois do furto, garrafas de champanhe teriam sido abertas dentro do local. A circunstância também é analisada pelos investigadores.

A Polícia Militar foi chamada, mas os agentes chegaram depois que os suspeitos já haviam deixado a região.

Equipes da Polícia Civil recolheram vestígios e imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os envolvidos.

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, nos Jardins, como furto qualificado. O Departamento Estadual de Investigações Criminais também participou dos trabalhos no local, segundo informações divulgadas sobre a investigação.

Até a noite desta segunda-feira, não havia informação sobre prisões ou recuperação das peças levadas.