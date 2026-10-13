Projeto Tubarão Branco da Califórnia Tubarão-branco nada acompanhado de peixes-piloto na costa de Point Reyes, na Califórnia, Estados Unidos

Dois cientistas avistaram três tubarões-brancos em uma única manhã na costa de Point Reyes, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Era o primeiro dia da temporada 2026 para Paul Kanive e Scot Anderson, do Projeto Tubarão Branco da Califórnia. A dupla havia saído em busca de pelo menos um tubarão como parte dos esforços de monitoramento da espécie.

No entanto, pouco antes do meio-dia, eles encontraram três. Um deles estava acompanhado por peixes-piloto, algo jamais visto naquela região em mais de 20 anos de pesquisa.

Todo ano é uma incógnita. E este ano, em particular, é empolgante por causa da intensidade desse super El Niño em escala oceânica e das mudanças de temperatura na água. Não podemos prever o que vai acontecer, mas é interessante ver esses peixes tropicais tão ao norte nesta época do ano. Paul Kanive, cientista e presidente do Projeto Tubarão Branco da Califórnia.





















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Listrados e carnívoros, os peixes-piloto costumam nadar ao lado de tubarões, raias e tartarugas para se alimentar dos restos de parasitas e pele morta deixados por eles.

Essa relação garante que os gigantes se beneficiem da limpeza, enquanto os peixes conseguem comida e proteção diante de outros predadores.



