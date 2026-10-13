Uma equipe de pesquisadores da China propôs um conceito de tanque que muda de configuração em segundos e é capaz de ficar até duas horas a 50 metros de profundidade.
Segundo o Primeiro Grupo de Maquinaria da Mongólia Interior e o Instituto de Tecnologia de Pequim, responsáveis pelo projeto, o equipamento busca superar os veículos blindados convencionais. Além de servir para batalhas debaixo d'água, ele foi pensado para atuação em terra, no ar e em ambientes eletromagnéticos.
Contra múltiplos alvos, os modelos atuais poderiam levar mais de 45 segundos do reconhecimento ao ataque. Já com o novo tanque, a estimativa é de que esse tempo caia para apenas nove segundos.
Nos primeiros testes em campo, também foi possível constatar a eficácia da troca de módulos. Em mil tentativas, foram em média 8,7 segundos, com 98,3% de sucesso.
Embora esteja em fase avançada, o veículo ainda não foi testado em alto-mar. A previsão é de que ele e outros projetos que fazem parte da nova geração de blindados sejam entregues entre 2030 e 2050.