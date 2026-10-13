Imagem melhorada por IA Modelo digital do veículo blindado modular proposto por pesquisadores chineses

Uma equipe de pesquisadores da China propôs um conceito de tanque que muda de configuração em segundos e é capaz de ficar até duas horas a 50 metros de profundidade.

Segundo o Primeiro Grupo de Maquinaria da Mongólia Interior e o Instituto de Tecnologia de Pequim, responsáveis pelo projeto, o equipamento busca superar os veículos blindados convencionais. Além de servir para batalhas debaixo d'água, ele foi pensado para atuação em terra, no ar e em ambientes eletromagnéticos.

Contra múltiplos alvos, os modelos atuais poderiam levar mais de 45 segundos do reconhecimento ao ataque. Já com o novo tanque, a estimativa é de que esse tempo caia para apenas nove segundos.

Nos primeiros testes em campo, também foi possível constatar a eficácia da troca de módulos. Em mil tentativas, foram em média 8,7 segundos, com 98,3% de sucesso.

Embora esteja em fase avançada, o veículo ainda não foi testado em alto-mar. A previsão é de que ele e outros projetos que fazem parte da nova geração de blindados sejam entregues entre 2030 e 2050.



