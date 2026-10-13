Reprodução/Instagram Geraldo Neto e Gisele Alves eram casados há dois anos

Em depoimento, o tenente-coronel da Polícia Militar, Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de matar a esposa, a soldado Gisele Alves, afirmou ter sido vítima de uma armação de duas peritas para incriminá-lo.

A declaração foi feita durante o último interrogatório antes de a Justiça decidir se o oficial será levado a júri popular. Na ocasião, Neto também questionou a reprodução simulada dos fatos e acusou as peritas de terem reposicionado uma árvore de Natal para acusá-lo, de acordo com informações divulgadas pelo Fantástico neste domingo (11).

“As peritas foram, remontaram a árvore, demoraram ali quase 10 minutos pra remontar a árvore. Só pra me acusar”, afirmou Neto.

A alegação está relacionada à versão apresentada pelo tenente-coronel sobre a manhã da morte de Gisele. Segundo ele, o casal havia concordado com o divórcio e, posteriormente, enquanto tomava banho, ouviu um barulho. Ao sair do banheiro, teria encontrado a esposa caída na sala.

O laudo da reprodução simulada, no entanto, aponta divergências nessa versão. De acordo com a perícia, a árvore de Natal estava posicionada ao lado do sofá e encobria a visão de Neto, impedindo que ele enxergasse o corpo da esposa ao sair do banheiro. O oficial havia afirmado que o objeto estava em cima da cama do casal.

Imagens das câmeras corporais dos policiais militares que atenderam à ocorrência também registraram a árvore na sala. Além disso, o relato de um bombeiro que participou do socorro confirmou a posição do objeto.

Procurada pelo iG para comentar as acusações contra as peritas e as divergências apontadas pela investigação, a defesa de Geraldo Neto afirmou que se manifestará sobre as questões durante as alegações finais.

Sobre essas questões pontuais, a defesa se manifestará nas alegações finais. Todavia, quanto ao pedido de liberdade, a defesa espera seu deferimento em face do alijamento dos motivos da prisão! Defesa do tenente-coronel, Geraldo Neto





Pedido de liberdade

Na semana passada, a defesa do tenente-coronel pediu à Justiça de São Paulo a revogação da prisão preventiva do militar. O pedido foi apresentado antes da decisão sobre ele ser levado a júri popular.

A solicitação foi feita no fim da audiência realizada no dia 5 de outubro, no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) se manifestou contra o pedido de liberdade de Geraldo Leite Rosa Neto.

O que a perícia identificou

A perícia realizada no apartamento analisou diversas imagens e fez um levantamento 3D de todo o imóvel com o uso de um scanner. O equipamento permitiu obter medidas precisas de móveis, portas, janelas e outros objetos que estavam no local, com o objetivo de reconstruir a dinâmica do crime.

Em um documento analisado pela reportagem do iG em março deste ano, os peritos apontaram divergências entre o depoimento do tenente-coronel e os vestígios encontrados na cena do crime.

Uma das primeiras inconsistências identificadas diz respeito à posição da árvore de Natal na sala e à possibilidade de Geraldo ter visto o corpo de Gisele do banheiro. Em depoimento, ele afirmou que abriu a porta do banheiro e viu a esposa caída na sala. Também declarou que a árvore de Natal estaria em cima da cama do casal.

Arquivo Investigação Criminal Primeira divergência encontrada pelos peritos









No entanto, segundo a investigação, a árvore estava ao lado do sofá, o que impediria Geraldo de ver o corpo a partir do banheiro. O objeto só teria sido retirado do lugar quando os socorristas chegaram, para facilitar o atendimento à vítima.

O sargento Rodrigues, primeiro policial a chegar ao local, fez fotografias que mostram a árvore de Natal na sala. Em depoimento, ele afirmou que registrou a cena porque a considerou estranha.

Outra divergência envolve a posição da arma. Rodrigues afirmou que retirou a arma da mão de Gisele para iniciar o socorro. Já Geraldo declarou que o objeto estava no chão da sala.

O laudo pericial também identificou vestígios de sangue a 1,54 metro de altura na janela de vidro da sala. Segundo os peritos, os vestígios são incompatíveis com a hipótese de Gisele ter atirado contra a própria cabeça, caído no chão e permanecido com a arma na mão.

Arquivo Investigação Criminal O modo como a arma foi encontrada levantou suspeitas dos policiais









A análise das manchas de sangue no busto da soldado indicou uma dinâmica incompatível com a posição em que o corpo foi encontrado. A conclusão diverge com o depoimento de Geraldo, que afirmou à polícia que ninguém havia mexido no corpo da esposa.

Além disso, foram coletadas amostras da toalha e da bermuda usadas por Geraldo após o segundo banho que ele tomou no dia da morte. Segundo o laudo, o material apresentou reações químicas ao ser submetido ao reagente utilizado na análise, indicando a possível presença de sangue nas duas peças.

Arquivo Investigação Criminal Toalha periciada





Possível dinâmica do crime

Em uma possível reconstrução da dinâmica do crime, a perícia aponta que Gisele e Geraldo estariam na sala do apartamento. A soldado estaria de frente para a porta da área de serviço quando teria sido abordada por trás. A pessoa teria segurado a região da mandíbula da vítima e pressionado a arma contra sua cabeça.

Arquivo Investigação Criminal A perícia realizada no apartamento onde ocorreu a morte da PM Gisele







Durante um movimento para tentar escapar, a pressão na região da mandíbula teria aumentado, e o disparo teria sido efetuado.

Após Gisele perder a consciência, a pessoa teria colocado o corpo no chão e posicionado a arma na mão direita da vítima.

Relato do tenente-coronel à polícia

Em depoimento, Geraldo Neto afirmou que, na manhã da morte de Gisele, acordou, fez suas orações e foi até o quarto da esposa, com quem estava em processo de separação.

Ele viu Gisele deitada na cama mexendo no celular. Ele desejou bom dia, e ela disse a ele que era melhor que se separassem, ela então soltou o celular e foi até ele. Em seguida o empurrou e disse “some daqui”, e voltou para o quarto batendo a porta.

Enquanto tomava banho, Geraldo ouviu um barulho e, ao sair do banheiro, viu a soldado caída no chão.

Ele relatou que pegou o celular, foi até a sala e viu a esposa em meio a uma poça de sangue. Segundo sua versão, não se aproximou do corpo nem prestou os primeiros socorros, pois considerou a lesão grave, e acionou o socorro.

Ele afirmou que começou a passar mal e foi para o corredor, onde viu os socorristas chegarem. Segundo seu relato, pediu que socorressem a esposa, que estava morrendo. Em seguida, foi informado de que o estado de Gisele era crítico.

Instantes depois, Gisele foi conduzida para o hospital por um helicóptero. Na sequência, duas mulheres se aproximaram para verificar seu estado de saúde. Uma delas mediu sua pressão arterial, constatou que estava alta e lhe forneceu um medicamento.

Alguns minutos depois, perguntaram se ele conseguia ficar em pé e sugeriram que tomasse um banho. Geraldo foi conduzido até o apartamento e seguiu para o banheiro para tomar outro banho.

Relembre o caso

No dia 18 de fevereiro deste ano, a soldado da Polícia Militar Gisele Alves foi encontrada com um tiro na cabeça, no apartamento em que morava com o companheiro, o tenente-coronel Geraldo Leite.

Às 7h28, uma testemunha vizinha ouviu um disparo. O tenente-coronel, que estava no local da ocorrência, acionou o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) às 7h57 e alegou que a esposa havia cometido suicídio.

Geraldo disse à polícia que estava no banho no momento do disparo. No entanto, socorristas que chegaram ao local informaram que ele estava seco e que não havia sinais de água no banheiro.

A família contestou a tese de suicídio desde o início. Após a análise de depoimentos, incluindo os da mãe e da filha de 7 anos de Gisele, a exumação do corpo e a elaboração de novos laudos necroscópicos, a investigação sobre a morte da soldado passou a ser conduzida como feminicídio.