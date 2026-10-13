Divulgação: PUC-RIO PUC-RIO

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) não autorizou a realização da manifestação "A PUC também é nossa", organizada por estudantes contrários ao governo e reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão administrativa acompanha ordem de veto a eventos político-partidários dentro do campus.

O ato estava marcado para esta terça-feira (13), às 11h. Segundo o portal criado pelos organizadores, a manifestação buscava dar voz aos alunos que "discordam do rumo do país e querem ser ouvidos dentro da própria universidade" de forma pacífica.

Segundo os estudantes, o ato não teria filiação a nenhum partido, mas era contra o Partido dos Trabalhadores (PT). “Somos o reflexo de uma juventude trabalhadora e de direita que cansou dos desgovernos da esquerda e da situação do país”, afimam em portal.



O que diz a Universidade



Segundo comunicado da Vice-Reitoria Comunitária, publicado pela PUC-RIO, a decisão foi tomada para preservar a segurança e a integridade física e moral da comunidade acadêmica, e manter um ambiente respeitoso e pacífico diante da atual tensão política no país.

A universidade comunicou que “não autoriza qualquer evento de natureza político-partidária até o fim das eleições em todas as duas dependências como medida preventiva e excepcional, orientada pela prudência diante do atual cenário”, afirmou a Vice- Reitoria em comunicado oficial.

Apoio de Flávio Bolsonaro

O candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, engajou na causa com os estudantes enviando um vídeo para manifestar apoio à iniciativa. No vídeo, o candidato afirma que “a era Lula acabou”.





