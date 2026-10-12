Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva no centro de São Paulo





O volume de chuva deve aumentar no Centro-Oeste, Sudeste e Sul ao longo desta semana. A situação mais crítica é esperada para o Paraná e Santa Catarina, onde o acúmulo de água pode chegar a 250 mm em alguns municípios, acendendo o alerta para cheias de rios e inundações. Mato Grosso do Sul e São Paulo também estão na rota dos maiores volumes, segundo dados da MetSul.

Já no, a instabilidade ganha força em comparação com a semana anterior.

No, o cenário previsto é de, com volumes dentro da média para o período.

Na região, a chuva será irregular e o maior volume deve ocorrer na parte Oeste do. Noe Norte do, a precipitação deverá ser escassa.

Não há previsão de chuva em grande parte do Nordeste, com exceção de algumas regiões litorâneas, que podem ter chuvas passageiras, e do interior da Bahia e do Sul do Piauí e Maranhão.

Já no, a MetSul projeta maior volume de chuva, principalmente em. Algumas regiões dotambém podem ser atingidos.





Padrão típico

O aumento do volume e a concentração de tempestades na faixa centro-sul do país estão associados às oscilações térmicas no Oceano Pacífico, padrão típico de episódios de El Niño, que favorecem a formação contínua de áreas de instabilidade sobre essas regiões.