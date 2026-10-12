O volume de chuva deve aumentar no Centro-Oeste, Sudeste e Sul ao longo desta semana. A situação mais crítica é esperada para o Paraná e Santa Catarina, onde o acúmulo de água pode chegar a 250 mm em alguns municípios, acendendo o alerta para cheias de rios e inundações. Mato Grosso do Sul e São Paulo também estão na rota dos maiores volumes, segundo dados da MetSul.Já no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, a instabilidade ganha força em comparação com a semana anterior. No Rio Grande do Sul, o cenário previsto é de menor intensidade, com volumes dentro da média para o período.Na região Norte, a chuva será irregular e o maior volume deve ocorrer na parte Oeste do Amazonas. No Amapá e Norte do Pará, a precipitação deverá ser escassa.
Não há previsão de chuva em grande parte do Nordeste, com exceção de algumas regiões litorâneas, que podem ter chuvas passageiras, e do interior da Bahia e do Sul do Piauí e Maranhão.Já no Sudeste, a MetSul projeta maior volume de chuva, principalmente em São Paulo. Algumas regiões do Rio de Janeiro e Minas Gerais também podem ser atingidos.
Padrão típico
O aumento do volume e a concentração de tempestades na faixa centro-sul do país estão associados às oscilações térmicas no Oceano Pacífico, padrão típico de episódios de El Niño, que favorecem a formação contínua de áreas de instabilidade sobre essas regiões.