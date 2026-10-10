Redes sociais/Reprodução Alegre e com casamento marcado: conheça piloto que morreu em BH

O piloto do avião que caiu em Belo Horizonte na manhã desta última sexta-feira (9) ia se casar em 2027. O homem morreu após a queda. A informação é do jornal O Tempo.

A vítima do acidente com a aeronave é Daniel de Souza da Silva Salomão, de 31 anos. Ele ia se casar com a médica Yanca Alves. Em entrevista, a prima de Yanca, Elisângela Rosa, confirmou a informação.

Ainda na reportagem, a prima contou que ia receber o casal em casa no município de Vitória da Conquista, no interior da Bahia.

Porém, antes de seguir para o interior baiano, Daniel precisou buscar o avião na capital mineira. A aeronave estava em manutenção há cerca de um mês e ele a levaria para a cidade de Teixeira de Freitas, também na Bahia.

Além disso, ela contou também que o casal tinha uma viagem de férias marcada para os Estados Unidos na próxima quarta-feira (14).

O piloto é natural de Cachoeira, cidade que fica localizada a cerca de 110 quilômetros de Salvador.

A prima também afirmou que ele era alegre e muito ligado à família. Daniel vai ser velado e sepultado no município de Cachoeira.

Redes sociais Daniel de Souza da Silva Salomão





O acidente

Um avião de pequeno porte caiu, na manhã desta sexta-feira (9), no pátio de manutenção do metrô da Estação São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte. O acidente causou a morte do piloto, único ocupante da aeronave.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h15 e mobilizou seis viaturas para atender à ocorrência. Segundo as informações iniciais, a aeronave seria um monomotor.

Na queda, o avião atingiu uma estrutura do galpão e a fiação elétrica dentro do pátio de manutenção. A aeronave também caiu sobre os trilhos, mas não atingiu nenhuma composição do metrô.

Divulgação / Corpo de Bombeiros Avião cai em pátio do metrô de BH e deixa uma pessoa morta

Os bombeiros utilizaram Líquido Gerador de Espuma (LGE), produto empregado no combate a incêndios, para conter as chamas nas asas da aeronave. O fogo não atingiu o galpão de manutenção.

De acordo com relatos iniciais, o avião estaria voando baixo pela região quando foram ouvidos estouros vindos da aeronave, seguidos por um rastro de fumaça. Ainda não há informações conclusivas sobre as circunstâncias que antecederam a ocorrência.

O avião de pequeno porte é um EMB-711ST Corisco de matrícula PT-VHE. O veículo pertence à empresa Bello Fruit, que atua no ramo do agronegócio na região do município de Mucuri, no interior baiano.

Em nota divulgada nas redes sociais, a empresa lamentou a queda e informou que está à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações do acidente. Veja:

As circunstâncias do acidente seguem em investigação.



