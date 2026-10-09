Divulgação / Corpo de Bombeiros Avião cai em pátio do metrô de BH e deixa uma pessoa morta

Um avião de pequeno porte caiu, na manhã desta sexta-feira (9), no pátio de manutenção do metrô da Estação São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte. O acidente causou a morte do piloto, único ocupante da aeronave.





O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h15 e mobilizou seis viaturas para atender à ocorrência. Segundo as informações iniciais, a aeronave seria um monomotor.

Na queda, o avião atingiu uma estrutura do galpão e a fiação elétrica dentro do pátio de manutenção. A aeronave também caiu sobre os trilhos, mas não atingiu nenhuma composição do metrô.

Avião pegou fogo após a queda

Os bombeiros utilizaram Líquido Gerador de Espuma (LGE), produto empregado no combate a incêndios, para conter as chamas nas asas da aeronave. O fogo não atingiu o galpão de manutenção.

De acordo com relatos iniciais, o avião estaria voando baixo pela região quando foram ouvidos estouros vindos da aeronave, seguidos por um rastro de fumaça. Ainda não há informações conclusivas sobre as circunstâncias que antecederam a ocorrência.









O acidente não provocou impactos nas operações do metrô BH. Contudo, a energia foi desligada apenas nas linhas da oficina para permitir o trabalho dos bombeiros. A Guarda Municipal está no local auxiliando no isolamento.

As circunstâncias do acidente ainda precisam ser apuradas. As informações disponíveis até o momento não permitem determinar o que provocou a queda da aeronave.

Além disso, ainda não informações sobre a vítima.

*Reportagem em atualização