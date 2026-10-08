Reprodução Furacão se forma no Atlântico e põe Estados Unidos em alerta

Os Estados Unidos estão em alerta para um furacão que se formou no Oceano Atlântico, na região do Golfo do México, durante a madrugada desta quinta-feira (8). É o primeiro sistema a atingir diretamente o território americano em quase dois anos.

De acordo com os meteorologistas da Metsul, é o furacão mais tardio da história moderna no Atlântico e acaba com um período de 342 dias sem furacões no local.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (da sigla em inglês NHC) alertou que o pico do furacão deve ser nesta sexta-feira (8), no período da manhã, com ventos próximos de 180 km/h.

O ciclone tropical, batizado com o nome Isaias, deve trazer impactos potencialmente severos desde o estado de Mississippi até a Flórida.

É o primeiro sistema que atinge os Estados Unidos desde que a tempestade Milton alcançou a costa do estado norte-americano da Flórida em outubro de 2024.

Ainda segundo o Metsul, no momento, o furacão avança em direção à costa norte do Golfo dos Estados Unidos. A previsão indica que ele deve atingir a região entre a noite desta sexta-feira (9) e a manhã de sábado (10).

As autoridades americanas emitiram alertas de furacão, tempestade tropical e maré de tempestade para trechos da costa do Golfo, desde o sudeste da Louisiana até o noroeste da Flórida.

Os meteorologistas também informaram que há previsão de o Isaias alcançar intensidade próxima de um furacão categoria 2. A classificação indica um ciclone tropical que apresenta ventos entre 154 km/h e 177 km/h.

Alguns modelos indicam potencial para que o sistema alcance uma categoria ainda mais forte. Porém, há chance de enfraquecimento significativo antes de ele chegar ao continente.

Aquecimento dos oceanos

Os meteorologistas da Metsul também informaram que um dos principais fatores para a intensificação atual é a temperatura excepcionalmente elevada do oceano.

De acordo com os especialistas, as águas do Golfo que fazem parte da trajetória do furacão Isaias estavam entre 30°C e 31°C. Os valores são considerados recordes para esta época do ano.

Além disso, o sistema encontra uma atmosfera bastante úmida, com umidade relativa entre 70% e 75% em níveis médios. Essa condição favorece a intensificação do Isaias.

Em dados obtidos por aeronaves, foi mostrado que o furacão estava se organizando rapidamente, com a formação de um núcleo compacto de ventos mais fortes.

Furacão

Os furacões surgem quando a pressão atmosférica no centro de uma tempestade tropical abaixa muito, o que faz com que os ventos sejam intensificados e a tempestade tropical se torne um furacão.

Esses sistemas possuem, normalmente, uma região central sem a presença de nuvens e com ventos calmos, conhecida como o olho do furacão.

A região é marcada por movimentos de ar descendentes, ao lado de uma grande área circular com movimento ascendente do ar, o que culmina na provocação de chuvas fortes.

As tempestades tropicais são formadas em regiões de água quente, com bastante umidade, ventos com pouca variação entre a superfície e 5 a 10 km de altura.

A energia que produz a intensificação das tempestades tropicais vem da energia liberada no processo de mudança de fase da água do estado de vapor para a água líquida (que ocorre na formação das nuvens).

Essa energia aquece a atmosfera, abaixa a pressão próximo à superfície e sustenta a intensificação dos ventos, eventualmente levando à transformação da tempestade tropical em um furacão.

Esses sistemas intensos morrem quando a água superficial do mar esfria ou quando o furacão se desloca sobre o continente e perde a fonte de água produzida pela evaporação superficial.



