Carlos Bassan - PMC Chuva forte

A quarta-feira (07) será marcada por uma grande diferença nas condições do tempo entre as regiões brasileiras. Enquanto o Sul volta a enfrentar chuva forte e risco de temporais, principalmente no Rio Grande do Sul, áreas do Sudeste e do Centro-Oeste ainda podem registrar pancadas, mas com tendência de redução das instabilidades.

No outro extremo, o Nordeste terá predomínio de tempo quente e seco, com índices de umidade baixos em diversas áreas. No Norte, o cenário também será dividido, com possibilidade de temporais no oeste e tempo mais seco em estados como Pará e Tocantins.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica a atuação de uma massa de ar quente e seco sobre grande parte do Norte e do Nordeste, avançando também pelo norte de Minas Gerais, Espírito Santo e setores do Centro-Oeste. Ao mesmo tempo, áreas de baixa pressão mantêm a atmosfera instável em pontos do Sul, Sudeste e oeste da Amazônia.

Sul terá o maior risco de temporais

O Sul é a região que mais chama atenção nesta quarta-feira. A instabilidade volta a ganhar força ao longo do dia, especialmente entre a tarde e a noite.

No Rio Grande do Sul, há previsão de chuva moderada a forte em áreas do oeste, noroeste, sudoeste, Campanha e região central. O sudoeste gaúcho merece atenção especial por causa do risco de temporais, chuva volumosa e ventos fortes.

As rajadas podem chegar a 90 km/h em alguns pontos do sudoeste do estado. Também há possibilidade de temporais no oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.

No Paraná e em Santa Catarina, a chuva tende a ser mais concentrada no oeste dos estados, enquanto áreas do litoral podem ter períodos de maior estabilidade.

A formação de áreas de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina ajuda a aumentar a disponibilidade de umidade e favorece o avanço das tempestades.

Sudeste ainda pode ter pancadas

No Sudeste, a instabilidade diminui em relação aos últimos dias, mas a chuva não desaparece completamente.

Em São Paulo, o dia pode começar com mais nebulosidade e chuva fraca em algumas áreas. Ao longo das horas, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas sobem. Ainda há possibilidade de pancadas rápidas, principalmente no fim da tarde.

O Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e o litoral paulista permanecem entre as áreas com maior chance de precipitação. Também existe possibilidade de temporais isolados no centro-leste do estado e próximo à divisa com Minas Gerais.

Em Minas Gerais, pancadas moderadas a fortes podem ocorrer no Sul de Minas, Zona da Mata e leste do estado. Áreas do norte e nordeste mineiro também podem ter chuva provocada pelo calor e pela umidade.

No Rio de Janeiro, a chuva aparece principalmente no litoral e no sul fluminense. No Espírito Santo, o avanço do ar quente e seco começa a ganhar força.

Segundo a Climatempo, a tendência é de rápido aquecimento a partir da tarde, especialmente no Sudeste e no Centro-Oeste.

Centro-Oeste terá calor e pancadas isoladas

O Centro-Oeste terá uma combinação de calor, umidade e instabilidades.

As pancadas de chuva devem perder força em grande parte da região, mas ainda podem ocorrer episódios de chuva moderada a forte, principalmente em áreas específicas.

Mato Grosso do Sul continua entre os estados com maior possibilidade de chuva. Já Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal terão influência crescente de uma massa de ar quente e seco, favorecendo a elevação das temperaturas.

O cenário deve ficar mais quente ao longo do dia, especialmente nas áreas do norte de Mato Grosso, centro e norte de Goiás e Distrito Federal.

Nordeste segue com calor e baixa umidade

No Nordeste, o destaque será o tempo seco e quente.

A chuva fica mais concentrada na faixa litorânea, especialmente entre o Rio Grande do Norte e a região de Salvador. No interior, o predomínio será de sol, temperaturas elevadas e pouca nebulosidade.

A umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30% em grande parte da região, com possibilidade de índices ainda menores. No norte do Piauí, os valores podem chegar próximos de 12%.

Além do calor, há previsão de ventos moderados a fortes em algumas áreas. As rajadas podem ficar entre 40 km/h e 50 km/h, chegando pontualmente a 70 km/h.

A tendência está relacionada à atuação de uma grande massa de ar quente e seco sobre a região.

Norte terá cenários diferentes

A Região Norte também terá condições bastante diferentes entre os estados.

No oeste da Amazônia, principalmente em áreas de Acre, Amazonas e Rondônia, a combinação de calor e umidade mantém o risco de pancadas de chuva e temporais.

Já Pará e Tocantins terão áreas mais quentes e secas. Roraima e Amapá também aparecem entre as áreas com menor possibilidade de chuva.

A previsão do Inmet destaca que as instabilidades continuam concentradas principalmente no oeste da Amazônia, enquanto uma massa de ar quente e seco atua sobre boa parte do restante da região.