Crédito: I. A. Lula e Flávio Bolsonaro atrás do eleitou que faltou

Vocês viram a abstenção no primeiro turno? 33.469.244 milhões de pessoas não foram votar. No exterior foi pior: 62,69% dos brasileiros aptos a votar fora do país ficaram em casa.

Faz sentido. O cara saiu do Brasil justamente pra não ter que lidar com o Brasil. Não vai pegar dois trens num domingo em Lisboa pra resolver o problema de quem ficou.

Mesmo assim, o Lula já avisou que a prioridade no segundo turno é buscar quem não foi votar. Boa sorte. Esse povo não atende nem a mãe.

Minha tese é simples: ou essa galera tava viajando, ou ficou em casa descansando. O grande adversário do Lula e do Flávio foi o domingo.

E o domingo, assim como o horário eleitoral, é gratuito. A multa por faltar, não. Mesmo assim, o eleitor preferiu pagar R$ 3,51 pra ficar em casa.

Aliás, se os 33 milhões pagassem a multa, seriam uns 115 milhões de reais. E sabe pra onde vai esse dinheiro? Pro Fundo Partidário. Os cara ficaram em casa pra não ver político e ainda mandou um Pix pra eles.

Minha Viagem, Minha Vida

Então a estratégia dos candidatos vai ter que mudar.

Pra quem tava viajando, esquece Bolsa Família. Promete milha. "Meu primeiro ato de governo será acabar com o preço dinâmico da passagem aérea."

Cria o Minha Viagem, Minha Vida, com passagem parcelada em 48 vezes. O eleitor nem terminou de pagar o voo e já tem outra eleição.

Agora, se o problema foi preguiça, o candidato não precisa de marqueteiro. Precisa de uma van escolar passando no bairro: "Olha o segundo turno! Partiu colégio eleitoral!"

E nem é ideia nova. Na Atenas antiga, berço da democracia, usavam uma corda suja de tinta vermelha pra tocar o povo da praça até a assembleia. Quem chegava com a roupa manchada pagava multa. Ou seja, faz 2.500 anos que o povo foge da democracia. E paga pra isso.

Outra saída pra preguiça é modernizar. Que tal voto pelo OnlyFans? "Eu prometo um voto com mais prazer na palma da sua mão."

E nem dá pra reclamar que dá trabalho. São dois números. Você digita o CPF inteiro na farmácia pra ganhar dois reais de desconto num desodorante.

Os 33 milhões têm dono?

O curioso é que os dois candidatos olham pra esses 33 milhões e pensam a mesma coisa: "são meus". É o eleitor de Schrödinger. Enquanto a urna tá fechada, ele é dos dois. Abriu a urna, ele nem tava lá dentro.

No primeiro turno, 33 milhões de brasileiros ficaram em silêncio. Agora Lula e Flávio vão passar quase três semanas discutindo o que eles quiseram dizer.