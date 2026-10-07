Montagem/iG 5 destaques desta quarta-feira

Internacional x Corinthians, +Milionária sorteia prêmio de R$ 102 milhões, Roberto Campos Neto depõe à Polícia Federal (PF) sobre o caso Master, prova do fazendeiro em A Fazenda 18 e ciclone extratropical no Sul estão entre os destaques desta quarta-feira (7).

Internacional e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão

Internacional e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira, às 19h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo é visto como decisivo na luta contra o rebaixamento. Atualmente, o Colorado se encontra na 18ª posição, enquanto o Corinthians ocupa a 14ª.

+Milionária sorteia prêmio de R$ 102 milhões

Ninguém acertou os seis números e os dois trevos do concurso 395 da +Milionária, realizado no sábado (3). Com isso, o prêmio acumulou e passou de R$ 100 milhões para R$ 108 milhões.

O próximo sorteio acontece nesta quarta-feira, às 21h, em São Paulo, com transmissão ao vivo da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até 20h.

A aposta mínima custa R$ 6.

Campos Neto depõe à PF sobre o caso Master

Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil, depõe nesta quarta-feira à Polícia Federal sobre o caso Master.

Ele é tratado como testemunha na investigação envolvendo a atuação de ex-servidores do Banco Central em supostas fraudes financeiras que teriam favorecido o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A Fazenda 18: peões disputam a prova do fazendeiro

Nesta quarta-feira, os peões do reality show A Fazenda 18 participam da prova do fazendeiro.

Quem vencer a disputa de agilidade, memória, raciocínio lógico, equilíbrio ou força, escapa do paredão, ficando com o chapéu de líder da casa durante a semana.

Formação de ciclone traz risco de temporais no Sul

A formação de um ciclone extratropical deve trazer tempestades para o Sul do Brasil a partir desta quarta-feira.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, além das chuvas, há possibilidade de granizo e rajadas de vento de cerca de 90 km/h.



