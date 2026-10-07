Reprodução BR-116 deve receber 723 mil veículos no feriado de Aparecida

Cerca de 723 mil veículos devem trafegar pela BR-116 entre Curitiba (PR) e Embu das Artes (SP) durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A estimativa da Arteris Régis Bittencourt considera o período entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12) de outubro.

De acordo com a concessionária, o movimento pode ser até 33% maior do que em dias normais. A expectativa é de que os maiores volumes ocorram nos períodos de saída e retorno do feriado.

No trecho paranaense, a previsão é de aproximadamente 116 mil veículos passando pela região da praça de pedágio de Campina Grande do Sul. Já no trecho paulista, o fluxo deve ultrapassar 600 mil veículos.

Quando a BR-116 ficará mais movimentada?

Os motoristas que pretendem viajar durante o feriado devem ficar atentos aos horários previstos de maior movimento na rodovia. Segundo a Arteris Régis Bittencourt, os períodos de pico são:

Sexta-feira (9): das 6h às 19h;

Sábado (10): das 7h às 11h;

Domingo (11): das 10h às 15h;

Segunda-feira (12): das 10h às 17h.

A concessionária prevê um fluxo menor no domingo, quando o movimento deve ficar abaixo do registrado nos demais dias do feriado.

Como será a operação durante o feriado

A Arteris Régis Bittencourt informou que vai reforçar a operação ao longo do período para acompanhar as condições da BR-116 e prestar atendimento aos motoristas.

As equipes estarão mobilizadas para atuar em ocorrências e auxiliar na manutenção da segurança e da fluidez do trânsito no trecho administrado pela concessionária.

A recomendação aos motoristas é planejar a viagem com antecedência, consultar as condições da rodovia antes de sair e redobrar a atenção nos horários de maior movimento.

Qual é o trecho da BR-116 administrado pela Arteris?

A Arteris Régis Bittencourt é responsável pelo trecho da BR-116 entre Curitiba e Embu das Artes, passando pelos estados do Paraná e de São Paulo.

Por ser uma das principais ligações rodoviárias entre as duas regiões, a rodovia costuma registrar aumento no fluxo durante feriados prolongados, especialmente nos horários de saída e retorno dos viajantes.





Padroeira do Brasil

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é celebrado em 12 de outubro e marca uma das principais datas do calendário religioso brasileiro. A data também é feriado nacional, o que costuma aumentar o movimento nas principais rodovias do país.

A devoção à santa está ligada à imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, em 1717. Desde então, a devoção se espalhou pelo país, e o Santuário Nacional de Aparecida se tornou um dos principais destinos de peregrinação do Brasil.