BR-116 deve receber 723 mil veículos no feriado de Aparecida

Cerca de 723 mil veículos devem trafegar pela BR-116 entre Curitiba (PR) e Embu das Artes (SP) durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A estimativa da Arteris Régis Bittencourt considera o período entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12) de outubro.
De acordo com a concessionária, o movimento pode ser até 33% maior do que em dias normais. A expectativa é de que os maiores volumes ocorram nos períodos de saída e retorno do feriado.
No trecho paranaense, a previsão é de aproximadamente 116 mil veículos passando pela região da praça de pedágio de Campina Grande do Sul. Já no trecho paulista, o fluxo deve ultrapassar 600 mil veículos.
Quando a BR-116 ficará mais movimentada?
Os motoristas que pretendem viajar durante o feriado devem ficar atentos aos horários previstos de maior movimento na rodovia. Segundo a Arteris Régis Bittencourt, os períodos de pico são:
- Sexta-feira (9): das 6h às 19h;
- Sábado (10): das 7h às 11h;
- Domingo (11): das 10h às 15h;
- Segunda-feira (12): das 10h às 17h.
A concessionária prevê um fluxo menor no domingo, quando o movimento deve ficar abaixo do registrado nos demais dias do feriado.
Como será a operação durante o feriado
A Arteris Régis Bittencourt informou que vai reforçar a operação ao longo do período para acompanhar as condições da BR-116 e prestar atendimento aos motoristas.
As equipes estarão mobilizadas para atuar em ocorrências e auxiliar na manutenção da segurança e da fluidez do trânsito no trecho administrado pela concessionária.
A recomendação aos motoristas é planejar a viagem com antecedência, consultar as condições da rodovia antes de sair e redobrar a atenção nos horários de maior movimento.
Qual é o trecho da BR-116 administrado pela Arteris?
A Arteris Régis Bittencourt é responsável pelo trecho da BR-116 entre Curitiba e Embu das Artes, passando pelos estados do Paraná e de São Paulo.
Por ser uma das principais ligações rodoviárias entre as duas regiões, a rodovia costuma registrar aumento no fluxo durante feriados prolongados, especialmente nos horários de saída e retorno dos viajantes.
Padroeira do Brasil
O Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é celebrado em 12 de outubro e marca uma das principais datas do calendário religioso brasileiro. A data também é feriado nacional, o que costuma aumentar o movimento nas principais rodovias do país.
A devoção à santa está ligada à imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, em 1717. Desde então, a devoção se espalhou pelo país, e o Santuário Nacional de Aparecida se tornou um dos principais destinos de peregrinação do Brasil.