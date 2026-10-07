Metsul Meteorologia Primeiro furacão do ano já tem data

O encerramento do mês de setembro sem a ocorrência de furacões no Atlântico representou um feito inédito nas últimas três décadas. Mesmo durante o período que historicamente concentra o pico de atividade dos ciclones, o El Niño criou barreiras atmosféricas que resultaram em um período de rara estabilidade na bacia. Esse cenário de estabilidade, contudo, está prestes a mudar, segundo análises publicadas pela MetSul Meteorologia.

De acordo com previsões do Centro Nacional de Furacões (NHC), dos Estados Unidos, a Depressão Tropical Nove formou-se na terça-feira (6) no Golfo do México e apresenta um ritmo acelerado de organização. Impulsionada pelas águas excepcionalmente quentes da região, a tempestade deve se intensificar e se consolidar como o primeiro furacão de 2026 nesta quinta-feira (8), recebendo o nome de Isaias e podendo atingir a categoria 2 antes de avançar em direção à costa norte-americana.

Conforme o modelo de trajetória divulgado pelo NHC, o sistema passará ao norte da península mexicana de Yucatán antes de seguir em direção ao litoral central do Golfo dos Estados Unidos. O impacto na costa é esperado entre a noite de sexta-feira (9) e a madrugada de sábado (10), colocando em estado de alerta os moradores de Louisiana, Mississippi, Alabama e do noroeste da Flórida.

Embora ventos fortes e o risco de tornados estejam previstos, a análise meteorológica destaca que a principal ameaça estará nos volumes expressivos de chuva sobre solos já saturados, o que eleva consideravelmente o perigo de inundações. Com os riscos adicionais de ressacas marinhas nas praias do Golfo, a formação de Isaias se consolida como um dos surgimentos de furacão mais tardios da era moderna no Atlântico.