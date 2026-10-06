Montagem/iG 5 destaques desta terça-feira

Senado Federal analisa Proposta de Emenda a Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1, Mega-Sena sorteia R$ 92 milhões, baixa pressão mantém chuvas no país, fenômeno raro entre Lua e Júpiter, e retorno da banda Aerosmith aos palcos estão entre os destaques desta terça-feira (6).

Senado analisa PEC do fim da escala 6x1

O Senado analisa nesta terça (6), quarta (7) e quinta (8) a partir das 14h a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 (seis de trabalho para um de descanso).

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou em setembro a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais. Agora, o texto precisa passar por cinco sessões no Plenário para ser votado em primeiro turno.

Se aprovada, a PEC segue para o segundo turno, onde serão realizadas outras três sessões.

Mega-Sena sorteia R$ 92 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3066 da Mega-Sena, realizado neste domingo (4), e o prêmio acumulou, passando de R$ 82 milhões para R$ 92 milhões.

O próximo sorteio está marcado para às 21h desta terça-feira. As apostas podem ser feitas até 20h30 em casas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

O jogo simples custa R$ 6.

Baixa pressão deixa o tempo instável e mantém chuva em várias regiões do Brasil

A formação de uma área de baixa pressão próximo ao litoral do Sudeste deve manter o tempo chuvoso nesta primeira semana de outubro.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil estão entre as regiões mais afetadas.

Lua passa na frente de Júpiter em fenômeno raro no céu

A Lua vai passar na frente de Júpiter durante a madrugada desta terça-feira, fazendo com que o maior planeta do sistema solar desapareça por alguns minutos.

O fenômeno, conhecido como ocultação lunar, poderá ser visto em partes do leste e do centro dos Estados Unidos e no sul do Canadá.

Não poderemos observar a ocultação do Brasil devido a posição dos astros, que muda de acordo com cada ponto da superfície terrestre.

Aerosmith deixa no ar possibilidade de retorno aos palcos

A banda Aerosmith, aposentada desde 2023, publicou um vídeo no Instagram indicando uma possível volta aos palcos.

Ao que tudo indica, os shows serão no Hollywood Bowl, em Los Angeles, nos Estados Unidos, nos dias 29 de outubro e 1º de novembro.







