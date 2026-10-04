Andressa Anholete/Agência Senado Plenário do Congresso Nacional

Os eleitores definiram neste domingo (04) os 54 senadores que ocuparão as cadeiras em disputa nas eleições de 2026. Foram escolhidos dois representantes por estado e pelo Distrito Federal, numa renovação de dois terços do Senado.

O PL foi o partido que mais conquistou vagas nesta rodada. A legenda elegeu 20 candidatos, entre eles Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, no Distrito Federal; Carlos Bolsonaro e Carol de Toni, em Santa Catarina; e Carlos Portinho e Carlos Jordy, no Rio de Janeiro.

PT e MDB também garantiram presença relevante entre os novos mandatos. O PT conquistou seis das cadeiras em disputa, enquanto o MDB ficou com sete.

Os eleitos assumem em 1º de fevereiro de 2027. Cada mandato terá duração de oito anos.

Veja os eleitos em cada estado

Norte

Acre: Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos).

Amapá: Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD).

Amazonas: Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB).

Pará: Helder Barbalho (MDB) e Delegado Éder Mauro (PL).

Rondônia: Dr. Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL).

Roraima: Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB).

Tocantins: Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB).

Nordeste

Alagoas: Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB). O resultado deixou Renan Calheiros (MDB) fora do Senado após quatro mandatos.

Bahia: Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT). Wagner garantiu novo mandato.

Ceará: Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede).

Maranhão: André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo).

Paraíba: João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB).

Pernambuco: Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT).

Piauí: Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD). Ciro Nogueira (PP) terminou fora das duas vagas.

Rio Grande do Norte: Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT).

Sergipe: Rogerio Carvalho (PT) e Delegado Alessandro (MDB).

Centro-Oeste

Distrito Federal: Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL).

Goiás: Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União Brasil).

Mato Grosso: Mauro Mendes (União Brasil) e Zé Medeiros (PL).

Mato Grosso do Sul: Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL).

Sudeste

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos).

Minas Gerais: Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT).

Rio de Janeiro: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).

São Paulo: Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

Sul

Paraná: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo).

Rio Grande do Sul: Marcel Van Hattem (Novo) e Sanderson (PL).

Santa Catarina: Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL).

Senado renova dois terços das cadeiras

O Senado tem 81 integrantes, três por unidade da Federação. A renovação ocorre de forma alternada: em uma eleição, é substituído um terço da Casa; quatro anos depois, entram em disputa os outros dois terços.

Por isso, cada eleitor pôde votar em dois candidatos ao Senado neste domingo. Os dois mais votados em cada estado e no Distrito Federal garantiram as vagas, sem segundo turno.

Os outros 27 senadores, eleitos em 2022, permanecem no cargo até 2031. Os 54 escolhidos agora terão mandato até 2035.

