Os eleitores definiram neste domingo (04) os 54 senadores que ocuparão as cadeiras em disputa nas eleições de 2026. Foram escolhidos dois representantes por estado e pelo Distrito Federal, numa renovação de dois terços do Senado.
O PL foi o partido que mais conquistou vagas nesta rodada. A legenda elegeu 20 candidatos, entre eles Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, no Distrito Federal; Carlos Bolsonaro e Carol de Toni, em Santa Catarina; e Carlos Portinho e Carlos Jordy, no Rio de Janeiro.
PT e MDB também garantiram presença relevante entre os novos mandatos. O PT conquistou seis das cadeiras em disputa, enquanto o MDB ficou com sete.
Os eleitos assumem em 1º de fevereiro de 2027. Cada mandato terá duração de oito anos.
Veja os eleitos em cada estado
Norte
Acre: Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos).
Amapá: Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD).
Amazonas: Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB).
Pará: Helder Barbalho (MDB) e Delegado Éder Mauro (PL).
Rondônia: Dr. Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL).
Roraima: Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB).
Tocantins: Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB).
Nordeste
Alagoas: Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB). O resultado deixou Renan Calheiros (MDB) fora do Senado após quatro mandatos.
Bahia: Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT). Wagner garantiu novo mandato.
Ceará: Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede).
Maranhão: André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo).
Paraíba: João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB).
Pernambuco: Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT).
Piauí: Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD). Ciro Nogueira (PP) terminou fora das duas vagas.
Rio Grande do Norte: Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT).
Sergipe: Rogerio Carvalho (PT) e Delegado Alessandro (MDB).
Centro-Oeste
Distrito Federal: Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL).
Goiás: Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União Brasil).
Mato Grosso: Mauro Mendes (União Brasil) e Zé Medeiros (PL).
Mato Grosso do Sul: Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL).
Sudeste
Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos).
Minas Gerais: Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT).
Rio de Janeiro: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
São Paulo: Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
Sul
Paraná: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo).
Rio Grande do Sul: Marcel Van Hattem (Novo) e Sanderson (PL).
Santa Catarina: Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL).
Senado renova dois terços das cadeiras
O Senado tem 81 integrantes, três por unidade da Federação. A renovação ocorre de forma alternada: em uma eleição, é substituído um terço da Casa; quatro anos depois, entram em disputa os outros dois terços.
Por isso, cada eleitor pôde votar em dois candidatos ao Senado neste domingo. Os dois mais votados em cada estado e no Distrito Federal garantiram as vagas, sem segundo turno.
Os outros 27 senadores, eleitos em 2022, permanecem no cargo até 2031. Os 54 escolhidos agora terão mandato até 2035.