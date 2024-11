Reprodução/Guinness World Records John Alfred Tinniswood morreu "rodeado de música e amor", segundo a família





O homem mais velho do mundo, o britânico John Alfred Tinniswood , morreu aos 112 anos, na última segunda-feira (25), em um asilo na cidade de Southport, a norte de Liverpool, na Inglaterra, "rodeado de música e amor", segundo comunicado de familiares.

Nascido em 26 de agosto 1912, ano do naufrágio do navio Titanic, e tendo vivido durante as duas Guerras Mundiais, Tinniswood tornou-se o homem mais idoso do mundo em abril deste ano, após o falecimento do venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, aos 114 anos de idade.

Citado pela AFP, o recordista disse ao Guiness World Records que o segredo de sua longevidade era "pura sorte". "Ou você vive muito ou pouco, e não há muito que possa fazer a respeito", afirmou Tinniswood.

Mesmo assim, ele aconselhou moderação em todas as coisas para se manter saudável. "Se você bebe demais, come demais ou anda demais, se faz alguma coisa em excesso, acabará sofrendo", acrescentou.

História

Tinniswood chegou aos 112 anos comendo peixe e batatas fritas todas as sextas-feiras, sendo voluntário em uma igreja após se aposentar, em 1972, e torcendo para o time de futebol Liverpool.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Tinniswood ocupou um cargo administrativo no Royal Army Pay Corps, passando a trabalhar em contas para as gigantes do petróleo Shell e BP.

O britânico casou-se em 1942 e sua única filha, Susan, nasceu um ano depois. Já sua esposa, Blodwen, faleceu em 1986, vítima de câncer, após 44 anos de matrimônio.

A pessoa mais velha do mundo atualmente é a japonesa Tomiko Itooka, de 116 anos.