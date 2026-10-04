Reprodução Flickr Celina Leão e Leandro Grass





Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) avançam para o 2º turno em Brasília, Distrito Federal.

Com 49,93% % dos votos válidos, Celina Leão ficou à frente na disputa; ela vai enfretar Leandro Grass, que obteve 34,48%.

Eles foram os mais votados no 1º turno da eleição para o governo do Distrito Federal neste domingo (4) e vão disputar o 2º turno, no dia 25 de outubro.

A disputa definirá quem comandará o Estado pelos próximos quatro anos.

Quem é Celina Leão

A atual governadora do Distrito Federal é goiana, nascida da capital de Goiás em 2 de março de 1977, Celina Leão Hizim Ferreira construiu trajetória sólida em quase duas décadas na política. Ela é advogada e administradora de empresas por formação e une o conhecimento técnico com a experiência legislativa.

Celina é casada com Fabricio Falheiro e juntos tem um casal de filhos, Bruna e Pedro. A governadora de Brasília é filha do engenheiro civil Abrão Antonio Hizim e da administradora de empresas Maria Célia Leão.

Celina segue os passos da mãe que teve forte atuação na política de Goiás, na década de 1980. Maria Célia consta como criadora da Secretaria da Condição Feminina do estado goiano.

Formação jurídica e administrativa

Celina Leão saiu de Goiás para a capital federal com a família quando tinha apenas seis anos de idade. Ela constituiu toda sua formação acadêmica, profissional e política no DF.

Suas duas formações no ensino superior foi em tradicional centro universitário de Brasília, no Centro de Ensino Unificado de Brasília (UniCEUB). Celina já comentou em entrevistas que sua segunda graduação foi concluída durante exercício de um dos seus mandatos parlamentares na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Chegada às urnas

Ela chegou se integrou na cena política já se candidatando a vaga de deputada distrital, cargo no qual foi eleita e exerceu dois mandatos consecutivos, de 2011 a 2019, onde desenvolveu uma forma própria de articular na intituição política. Nesse intérim, Celina foi eleita presidente da Casa de 2015 a 2016.

Celina Leão continuou no parlamento, mas saiu da esfera distrital e foi para a nacional, ocupando cadeira de deputada federal na Câmara dos Deputados, no mandato de 2019 a 2023. Nesse período, ela se licenciou da Casa para assumir a chefia da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SELDF), estando a frente de 2020 e 2021.

Do Executivo para o Legislativo

O marco da sua carreira política aconteceu nas eleições de 2022, quando foi eleita vice-governadora do DF na chapa comandada por Ibaneis Rocha. Ela acabou se tornando governadora em 2026, após o governador titular deixar o cargo para concorrer às eleições. Desde março, Celina comanda o Governo do Distrito Federal (GDF).

Quem é Eduardo Grass

Figura entre os principais nomes da disputa eleitoral ao governo do Distrito Federal, o sociólogo e professor Leandro Antônio Grass Peixoto que tem identidade reconhecida por combinar a vivência universitária com atuações parlamentares na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Nascido no Centro-Oeste, mais precisamente em Brasília (DF), em 15 de junho de 1985. Leandro Grass completou recentemente 41 anos. Sua atuação na capital federal é integrada e com forte vínculo às redes comunitárias e educacionais da cidade.

Grass é casado com Marcela Sá há seis anos entre "vitórias e aprendizados, desafios e sonhos, um caminho percorrido". Ele mantém vida pessoal fora dos holofotes.

Sua formação educacional é estabelecida nas ciências humanas: ele é bacharel em Sociologia e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília (UnB). Na mesma instituição adquiriu o título de mestre em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável.

Grass também se especializou em gestão cultural pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI). Na sua rotina profissional, atua como professor no ensino básico e superior do DF, sociólogo e pesquisador.

Play na vida pública: deputado distrital

O sociólogo ganhou projeção pública a partir das eleições de 2018, no qual foi eleito deputado distrital pelo PV para exercer o primeiro mandato de janeiro de 2019 a 1º janeiro de 2023. Nesse período, ele presidiu frentes parlamentares na Câmara distrital focadas na sustentabilidade e na educação.

Antes de finalizar seu primeiro mandato, disputou em 2022 as eleições para governador do DF e alcançou o segundo lugar, perdendo para Ibaneis Rocha (MDB). Depois do processo eleitoral deste ano, Grass assumiu a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia da União onde atuou de janeiro de 2023 até fevereiro de 2026.

Ele deixou o Instituto no início do ano, mesmo antes do prazo legal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se antecipar nos preparativos para a candidatura eleitoral para o governo brasiliense , mais uma vez, agora pela legenda petista, em que é filiado desde 2025.

Grass é praticante de hábitos urbanos simples e reservados na capital federal. O político busca a consolidação da imagem na experiência parlamentar local e junto a órgaos federais com seu conhecimento e vivência sociológico na academia e nas comunidades do DF.



