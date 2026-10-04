Divulgação/GOVSE Fábio Mitidieri (PSD) é reeleito governador de Sergipe

Fábio Mitidieri (PSD) foi reeleito governador de Sergipe neste domingo (4), após conquistar a maioria dos votos válidos no primeiro turno das eleições de 2026. O atual chefe do Executivo estadual superou Valmir de Francisquinho (Republicanos), seu principal adversário na disputa, e garantiu mais quatro anos à frente do governo sergipano.

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Mitidieri obteve 59,04% dos votos válidos, enquanto Valmir de Francisquinho estava com 37,58%, no momento que as urnas estavam 93% contabilizadas. Os percentuais finais devem ser atualizados conforme os números oficiais divulgados pelo TSE.

A vitória permite que Mitidieri permaneça no comando do estado por mais um mandato, dando continuidade à gestão iniciada em janeiro de 2023. Durante a campanha, o governador buscou defender as ações realizadas pela administração estadual e reforçar sua aliança política para a continuidade dos projetos em andamento.

A disputa em Sergipe também contou com as candidaturas de Dr. Helton (PSOL) e Taty Cristina de Jesus (DC).

Quem é Fábio Mitidieri

Fábio Cruz Mitidieri nasceu em Aracaju, capital de Sergipe, em 24 de agosto de 1977. Filiado ao Partido Social Democrático (PSD), é empresário e político com trajetória construída em diferentes cargos eletivos.

Antes de chegar ao governo estadual, Mitidieri foi vereador de Aracaju, deputado estadual e deputado federal. Durante sua passagem pela Câmara dos Deputados, representou Sergipe em Brasília e participou de articulações políticas relacionadas aos interesses do estado.

Em 2022, disputou pela primeira vez o governo sergipano e venceu a eleição no segundo turno, derrotando Rogério Carvalho (PT). A vitória marcou sua chegada ao comando do Executivo estadual, com mandato iniciado em janeiro de 2023.

À frente do governo, Mitidieri passou a concentrar sua atuação em áreas como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Sua administração também enfrentou debates sobre serviços públicos e abastecimento de água, temas que apareceram nas discussões políticas durante o período eleitoral.

Com a reeleição em 2026, o político assegura a continuidade de sua gestão por mais quatro anos, com a responsabilidade de conduzir as políticas estaduais e cumprir as propostas apresentadas durante a campanha.





Como funciona a eleição para governador

Para vencer a eleição para governador no primeiro turno, o candidato precisa conquistar mais da metade dos votos válidos, excluídos os votos brancos e nulos.

Quando nenhum concorrente alcança esse percentual, os dois mais votados disputam o segundo turno, marcado para 25 de outubro de 2026.

Em Sergipe, a vitória de Fábio Mitidieri no primeiro turno encerra a disputa pelo governo estadual, sem necessidade de uma nova votação para o cargo.