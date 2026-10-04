Tânia Rêgo/Agência Brasil Urna eletrônica

Eduardo Riedel (PP) foi reeleito governador do Mato Grosso do Sul neste domingo (4), no primeiro turno das eleições. Com 776.699 votos, que correspondem a 67,32% dos votos válidos, o candidato garantiu a vitória sem necessidade de realização do 2º turno. O resultado chegou com apenas 83% das urnas apuradas, o que garantiu o status de matematicamente eleito.

Fabio Trad (PT) terminou a disputa em segundo lugar, com 23,15% ou 282.413 votos válidos. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Quem é Eduardo Riedel

Riedel é o atual governador do Mato Grosso do Sul. Eleito originalmente pelo PSDB em 2022, migrou posteriormente para o Progressistas (PP), partido pelo qual concorreu à eleição atual.

Atuou como presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) e foi secretário de Estado (como Secretário de Governo e Gestão Estratégica e Secretário de Infraestrutura) durante a gestão de Reinaldo Azambuja.