Secom-PB/Divulgação Lucas Ribeiro (PP) é reeleito governador na Paraíba

Lucas Ribeiro, do Progressistas (PP), foi reeleito governador da Paraíba neste domingo (04), no primeiro turno das eleições.

Com 1.242.457 votos, que correspondem a 64,3% dos votos válidos, Lucas Ribeiro garantiu a vitória sem necessidade de realização do 2º turno na Paraíba, em 82,18% das urnas apuradas.

Efraim Filho, do Partido Liberal (PL), terminou a disputa em segundo lugar, com 24,41% dos votos, enquanto Cicero Lucena, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), ficou em terceiro, com 10,76% dos votos.

Quem é Lucas Ribeiro (PP)?



Lucas Ribeiro Novais de Araujo é candidato ao governo da Paraíba pela sigla do Progressistas (PP). Natural do estado, tem 37 anos, é casado e se autodeclara branco.

Como vice-governadora, Ana Ligia Costa Feliciano, conhecida como Ligia Feliciano, de 69 anos, filiada ao União Brasil (UNIÃO) e autodeclarada branca.

Com a vitória, Ribeiro permanece mais quatro anos no cargo do Governo da Paraíba, em seu segundo mandato.